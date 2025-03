Tunisie: Lancement d'une plateforme électronique pour la création des espaces 'Ellouhoum Market' au pays

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et la Société Ellouhoum annoncent aujourd'hui le lancement d'une plateforme électronique dédiée à la réception des demandes de participation au programme de création des espaces modernes de vente de viandes rouges, baptisé "Ellouhoum Market". Cette initiative vise à soutenir le développement d'une nouvelle série de points de vente pour la commercialisation de viandes rouges dans des conditions modernes et adaptées aux besoins du marché.

Dans un communiqué, la BTS a précisé que ce programme s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat signée avec la Société Ellouhoum, dont l'objectif est de favoriser l'émergence de nouveaux espaces commerciaux dédiés à la vente de viandes rouges à travers le pays.

Les entrepreneurs intéressés et disposant de locaux adaptés pour exercer cette activité sont invités à soumettre leurs demandes via la plateforme électronique mise en place, entre le 19 mars et le 3 avril 2025. Ce programme est ouvert aux porteurs de projets capables de fournir des installations conformes aux exigences du marché et de l'initiative.

Une commission technique conjointe, composée de représentants de la BTS et de la Société Ellouhoum, sera chargée d'examiner les dossiers reçus et d'organiser des entretiens individuels avec les candidats sélectionnés. Cette étape permettra de choisir les bénéficiaires de la première vague de financement pour la création des espaces "Ellouhoum Market". Les critères de sélection seront rigoureux et basés sur la viabilité et la pertinence des projets soumis.

Les porteurs de projets retenus bénéficieront d'une formation technique approfondie dans le domaine des techniques de gestion et de commercialisation des viandes rouges, dispensée par des experts de la Société Ellouhoum. Ce programme inclura également un accompagnement sur le terrain afin de garantir la réussite des projets.

Le programme débutera par un projet pilote dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba, avant de s'étendre progressivement à d'autres régions du pays. La Banque Tunisienne de Solidarité prévoit, à terme, d'élargir l'initiative à l'ensemble du territoire national, afin de dynamiser le secteur de la vente de viandes rouges et de favoriser la création d'emplois.