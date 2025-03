Angola: Le chef de la diplomatie angolaise réaffirme l'importance de créer la ZLECA

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a réaffirmé, mercredi, l'importance de renforcer et de consolider la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), qui prévoit l'émergence d'un marché robuste et compétitif avec plus de 1,3 billion de consommateurs, générant un PIB global de plus de trois (3) billions de dollars.

S'exprimant lors de la cérémonie de présentation officielle du président de la Commission de l'Union africaine (CUA) aux membres du corps diplomatique accrédités en Angola, le chef de la diplomatie angolaise a exposé les grandes lignes de la présidence angolaise de l'Union africaine, de février 2025 à 2026.

Selon Téte António, le thème choisi pour cette période a été « Justice pour les Africains et les Afro-descendants par le biais de la compensation », et que la mise en oeuvre de ce thème par l'organisation continentale se concentre sur « les infrastructures et le capital humain, principaux facteurs du développement intégral de l'Afrique ».

Il a évoqué l'importance fondamentale du développement industriel et de la création de chaînes de valeur pour permettre l'agrégation de valeur à travers la transformation des matières premières en produits finis.

Il a également souligné l'accent mis sur l'impact du changement climatique, des catastrophes naturelles et des pandémies sur le développement socio-économique des États et la menace qu'ils représentent pour la paix durable sur le continent comme priorités pour l'Angola.

« C'est en raison de l'importance de lutter contre les grandes pandémies telles que les épidémies d'Ebola, du virus de Marburg, de la variole du singe et du choléra que le président de l'Angola et de l'UA, João Lourenço, a effectué une visite au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le 14 mars 2025 », a-t-il précisé.

Selon le gouvernant, la paix, la sécurité et la stabilité politique seront l'un des principaux axes de la présidence angolaise de l'UA, compte tenu de l'impact de la propagation du terrorisme, de l'extrémisme religieux et du radicalisme, ainsi que des changements inconstitutionnels de gouvernements démocratiquement élus.

À cet effet, il considère nécessaire de travailler en coordination et articulation permanente avec le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA et en particulier avec le Commissaire aux affaires politiques afin d'agir dans la prévention des conflits sur le continent, en vue de faire taire les armes d'ici 2030.

« Durant notre présidence, nous devrions promouvoir une Conférence visant à analyser les conflits en Afrique, dont le principal objectif devrait être la question de la paix en tant que bien public continental et le perfectionnement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits », a-t-il ajouté.

Il a souligné la nécessité d'accélérer le processus de réforme de l'Union africaine avec une plus grande représentation et participation dans les organisations multilatérales et le système international.

Il a déclaré que, de cette manière, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies continuera d'être prônée, en réaffirmant le consensus d'Ezulwini et la déclaration de Syrte, ainsi qu'en capitalisant sur la participation de l'UA au G20 et le renforcement des partenariats stratégiques avec les partenaires de coopération internationale.

Il a également évoqué comme tâche importante la promotion du débat sur une nouvelle architecture financière internationale et le financement des opérations de l'organisation africaine, et à cette fin, une position commune devrait être adoptée dans les grands forums, tels que la « Quatrième Conférence sur le financement du développement », qui aura lieu à Séville, en Espagne, en juillet 2025.

D'autre part, le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Ali Youssuf, a souligné qu'ils travaillent pour élever le continent malgré les défis.

Il a ajouté qu'il mettra toute l'énergie, les connaissances et les recettes nécessaires pour atteindre les objectifs pour lesquels il a été élu.

« Je pense que nos citoyens africains attendent les meilleurs résultats de cette nouvelle Commission et nous mettrons les intérêts des populations au centre de notre action », a-t-il garanti.

Il a affirmé que concernant la situation à l'est de la RDC, la Commission soutiendra le président João Lourenço dans le processus de stabilisation et de paix dans cette région, car il a les connaissances, l'expérience et la compétence pour le faire.

« Nous croyons que le président João Lourenço a toutes les compétences pour le faire et nous mettrons le peuple africain au centre », a-t-il signalé.

Il a dit qu'il travaillerait avec le président à l'organisation du forum Afrique/États-Unis, prévu en juin et un autre en octobre.

La session a également compté sue une présentation sur la mise à jour du Programme de l'Agence de développement de l'Union africaine - Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD), faite par la directrice exécutive de cette institution, Nardos Bekele-Thomas.