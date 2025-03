Afrique Centrale: Pénurie de ciment au Tchad - Camrail plaide non coupable !

Depuis plusieurs décennies, CAMRAIL joue un rôle crucial dans le transport ferroviaire au Cameroun, assurant la mobilité des marchandises et des personnes entre Douala et Ngaoundéré, et au-delà, vers le Tchad et la République Centrafricaine. Cependant, entre janvier et mars 2025, l'entreprise a été confrontée à des perturbations majeures sur son réseau, impactant temporairement ses activités. Ces difficultés ont entraîné des retards dans le transport des marchandises, affectant notamment l'approvisionnement en ciment au Tchad. Malgré ces défis, CAMRAIL a su mobiliser ses ressources pour rétablir rapidement la situation et renforcer son engagement en faveur d'un transport fiable.

Les perturbations survenues en début d'année ont été causées par huit déraillements et deux incidents majeurs, réduisant temporairement la capacité de traction de CAMRAIL. Grâce à une forte mobilisation, la situation est aujourd'hui presque entièrement résolue. Depuis le 1er mars 2025, 247 wagons ont été expédiés de Douala à Ngaoundéré, point stratégique pour le stockage des marchandises avant leur acheminement vers le Tchad, tandis que 241 wagons ont été transportés dans le sens inverse. En dépit des difficultés, CAMRAIL a priorisé l'acheminement de produits de première nécessité tels que le sucre, la farine et le riz, témoignant ainsi de son rôle vital dans la stabilité économique sous-régionale.

Face aux rumeurs pointant CAMRAIL comme responsable de la pénurie de ciment au Tchad, l'entreprise a tenu à apporter des précisions. Les volumes de matières premières destinées aux cimenteries tchadiennes transportés par rail restent faibles, à hauteur de 6,92 %. De plus, un accord signé en 2024 pour transporter 60 000 tonnes de ciment n'a pas été concrétisé. CAMRAIL souligne que la majorité des acheminements repose sur le transport routier, écartant ainsi sa responsabilité dans cette situation.

Pour éviter de nouvelles perturbations, CAMRAIL prévoit l'acquisition de 100 wagons et 10 locomotives d'ici 2027, ainsi que le renouvellement de 330 km de voies ferrées entre Bélabo et Ngaoundéré. Ces projets visent à accroître les capacités de transport, réduire les délais et optimiser les coûts. Par ailleurs, une commission mixte, créée en collaboration avec les opérateurs économiques tchadiens, facilitera une meilleure planification des cargaisons.« la situation est désormais quasi résolue et le transport des marchandises a repris son cours normal » a déclaré Alain Minoue , le Directeur Marketing et commercial de Camrail lors de l'échange avec la presse pour signifie un retour à la normale concernant la situation des opérateurs économiques tchadiens.

Lors de la visite de presse organisée ce 19 mars 2025, CAMRAIL a présenté ses infrastructures existantes, notamment les quatre quais de la gare de Bessengue à Douala, qui jouent un rôle clé dans la fluidité des opérations. Ces efforts traduisent la volonté de CAMRAIL de rester un acteur majeur et fiable du transport ferroviaire, au service du développement économique régional.