Gabon: Le REFELA Gabon reçu par la Ministre de la Femme, Elodie Diane Fouefoue épouse Sandjoh

Une Délégation des femmes élues locales d'Afrique antenne Gabon ( REFELA) conduite par sa Présidente Gysèle Itoumba, ancienne maire de la commune de Ndende, a été reçue en audience, ce mercredi 19 mars par la Ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, Elodie Diane Fouefoue épouse Sandjoh, par ailleurs, Vice-présidente du REFELA Gabon.

C'est une belle rencontre qui a tenu ses fruits. Le ministère en charge de la Femmes a été salué par des nombreuses femmes leaders du Gabon. "La Ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance a fait l'honneur de recevoir le Réseau des Femmes Élues Locales ( REFELA) à son cabinet ministériel. En ma qualité de Présidente de ce réseau, j'ai tenu à féliciter Madame la Ministre pour sa nomination à ce prestigieux poste." a indiqué la Présidente du REFELA Gabon, ancienne maire de la commune de Ndende, située dans la province de la Ngounié.

La visite de ce jour rentre dans le cadre des relations d'amitiés et de travail qui existent entre le REFELA et l'actuelle Ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance. Le REFELA Gabon a à son actif, plusieurs missions. La dernière date de Novembre 2023 au Cameroun où les femmes élues locales du Gabon avaient pris une part active à la conférence sous-régionale et aux ateliers de vulgarisation de la Charte des collectivités territoriales pour l'égalité des genres en Afrique qui s'était tenue du 13 au 15 novembre 2023 à Yaounde au Cameroun.

À l'issue de cette conférence sous-régionale, un rapport général d'activités avait été présenté au Délégué Spécial en charge de la Gestion de Libreville, le Général Jude Ibrahim Rapontchombo.

La Ministre a reçu quelques présents des mains du REFELA Gabon en signe de félicitations pour sa nomination. Un symbole de solidarité entre femmes.

Le Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique (REFELA) est créé en Mars 2011 à Tanger, sous l'impulsion de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) avec l'appui du Royaume du Maroc.

Le REFELA rassemble au niveau continental africain, les Femmes maires et élues locales et constitue leur porte-voix pour la promotion de la gouvernance locale sensible au genre. Il est rattaché à CGLU Afrique et il en constitue, depuis 2016, sa Commission permanente de l'égalité de genres et est représenté au niveau de la Commission permanente pour l'égalité des genres de CGLU Monde, qui est reconnue comme la voix des Cités et Gouvernement locaux du monde par les Nations Unies.

Sa vision " Bâtir une Afrique locale paritaire, inclusive et sensible au genre". Sa mission, Être le moteur du changement pour l'équité, l'autonomisation des femmes et des filles et la protection des enfants vulnérables et l'inclusivité et de toutes les catégories en difficultés.

Le REFELA Gabon lancé en 2015 est aujourd'hui l'ombre de lui-même à cause du contexte politique exceptionnel que le pays a traversé avec le pouvoir déchu. L'espoir est permis de revoir cette organisation rayonnée pour une cause noble avec le Coup de libération du 30 août 2023".