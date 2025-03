Algérie: Merad en visite de travail à Constantine

CONSTANTINE — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a entamé, jeudi une visite de travail dans la wilaya de Constantine par la remise à la grande salle Ahmed-Bey (Zenith) des clés de logements publics locatifs à des bénéficiaires dans le cadre d'un quota de 800 logements de ce type destiné à la commune de Hamma-Bouziane.

Accompagné du wali, Abdelkhalek Sayouda, et du directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui, le ministre a également présidé, au cours de la même cérémonie la remise de pas moins de 35 appareils d'hémodialyse à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) d'Urologie, de néphrologie et de transplantation rénale de la cité Daksi-Abdeslam de Constantine, à l'hôpital Abdelkader-Bencherif d'Ali-Mendjeli et à l'hôpital de la commune de Didouche-Mourad.

M. Merad devait également présider, au cours de cette visite coïncidant avec la célébration du 63ème anniversaire de la fête de la Victoire (19 mars 1962), le lancement d'un projet de réhabilitation des venelles de la vieille ville de Constantine dans le cadre d'un programme de modernisation de l'agglomération visant à améliorer le tissu urbain et à préserver le caractère architectural de la cité.

S'agissant des projets et des réalisations relevant de la Sûreté nationale, M. Merad inaugurera, à la cité Boussouf (Constantine), le siège du service régional de lutte contre le crime organisé, avant de présider la mise en service, aux pôles urbains de Bekira (Hamma- Bouziane) et d'Ain Nehas (El Khroub), des sièges des sûretés urbaines de ces deux importants quartiers.

Dans la circonscription administrative d'Ali-Mendjeli, le ministre posera la première pierre symbolique d'une clinique régionale de 95 lits, au bénéfice de la DGSN, et d'un centre régional de diagnostic médical et d'imagerie médicale relevant, également, de la DGSN, avant de se rendre au pôle urbain de Massinissa (El Khroub), où il présidera une cérémonie de pose de la première pierre d'une Sûreté urbaine.

Le programme de cette visite prévoit également la mise en service, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre à la zone d'activités du 24-Février (Constantine), d'une usine de fabrication de produits parapharmaceutiques, fruit d'un investissement privé devant générer 30 emplois, et l'inspection d'un projet de dédoublement des routes nationales n 79 et 27, en plus d'autres projets relevant des secteurs de l'éducation et de la jeunesse et des sports.