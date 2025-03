Algérie: CHAN 2024 - Premier entraînement à effectif complet depuis le début du stage

ALGER — L'équipe nationale des joueurs locaux (A') a effectué mercredi soir sa troisième séance d'entraînement sur le terrain principal du stade 19 Mai 1956 d'Annaba, dans le cadre de son stage préparatoire en vue de son match prévu en mai prochain face à son homologue gambienne, pour le compte du dernier tour des barrages qualificatifs au Championnat d'Afrique des nations CHAN 2025, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Avant de se rendre au stade, le staff technique, dirigé par le sélectionneur national Madjid Bougherra, a tenu une réunion technique avec les joueurs dans la salle de conférences de l'hôtel. Pour la première fois depuis le début du stage, l'effectif était au complet, après l'intégration des joueurs qui s'étaient entraînés en solo lors des deux premières séances, précise la FAF.

L'entraînement a débuté par des exercices de renforcement musculaire, avant de passer au travail tactique, qui a inclus un match d'application. Les trois gardiens de but, Abderrahmane Medjadel, Tarek Bousder et Zakaria Bouhalfaya, ont suivi un programme spécifique sous la supervision de l'entraîneur des gardiens, Azzeddine Doukha. Enfin, les deux joueurs de l'USM Alger, Imadeddine Azzi et Mehdi Merghem, ont rejoint le groupe après avoir reçu l'aval du staff médical.

La première manche contre la Gambie aura lieu entre le 2 et le 4 mai prochain à Banjul, alors le match retour se jouera, une semaine plus tard à Alger (9-11 mai). En cas de qualification, l'Algérie sera versée dans le groupe C en phase finale, en compagnie de l'Ouganda, du Niger, de la Guinée, et l'autre qualifié du second barrage.

Au total, 19 pays prendront part à la prochaine édition du CHAN, qui se jouera du 2 au 30 août prochain au Kenya, en Tanzanie, et en Ouganda. La CAF a décidé de reporter le CHAN-2024, en raison du retard accusé dans les préparatifs pour accueillir avec succès le tournoi.

La dernière édition du CHAN, disputée en Algérie en 2023, avait été remportée par le Sénégal devant l'Algérie (0-0, 5-4 aux t.a.b), en finale disputée le 4 février au stade Nelson Mandela à Baraki (Alger), rappelle-t-on.