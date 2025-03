communiqué de presse

Madame Zineb EL ADAOUI, Premier Président de la Cour des comptes, a reçu le jeudi 27 février 2025, une délégation de haut niveau des Présidents des Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques (ISC) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et leurs délégations respectives, provenant des pays du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Sénégal et du Togo, dans le cadre d’un échange d’expériences sur le renforcement des mécanismes de contrôle supérieur des finances publiques en Afrique.

Au cours de cette rencontre, Madame le Premier Président a exprimé sa profonde fierté de la coopération fructueuse et durable avec les ISC africaines homologues, et a souligné l’engagement ferme du Royaume du Maroc à renforcer cette coopération, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, et à contribuer activement à la mise en place d’un cadre global et intégré visant à développer les capacités professionnelles, à faire évoluer les méthodologies de travail et à tirer parti des technologies modernes et de l’intelligence artificielle, qui ont prouvé leur efficacité dans le renforcement de l’efficacité du contrôle et de la gestion des risques. Madame le Premier Président a également souligné la nécessité d’une intégration plus profonde des ISC africaines dans la dynamique des grands projets et initiatives que connaît le domaine du contrôle supérieur des finances publiques au niveau international, au service des intérêts des pays et des peuples africains.

De son côté, M. Sinion Yves Marie Adessin, Président de la Cour des comptes de l’UMEOA, a salué l’engagement de la Cour des comptes du Maroc dans le renforcement de la avec ses homologues au niveau continental, soulignant que la visite des représentants des ISC de l’UEMOA s’inscrit dans le cadre du chantier de modernisation des mécanismes de contrôle des ISC membres de l’Union, ce qui nécessite de s’ouvrir aux meilleures pratiques, et de tirer parti des expériences réussies, dont celles adoptées par la Cour des comptes du Royaume du Maroc.

À cette occasion, la Cour des comptes a organisé une série de rencontres visant à permettre à la délégation des ISC de l’UEMOA de prendre connaissance du modèle de contrôle marocain, en mettant l’accent sur la présentation des meilleures pratiques et des outils innovants adoptés par la Cour dans les domaines du contrôle, de la digitalisation et de l’analyse des données. Ces rencontres ont mis en lumière le rôle central de ces mécanismes dans l’amélioration de la qualité du travail de contrôle et le renforcement de l’impact de ses résultats.

Il est à rappeler que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération avec les institutions africaines homologues, en particulier compte tenu du rôle de la Cour des comptes en tant que Secrétaire général de l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI), ce qui contribue à élargir la portée de la coopération Sud-Sud et à approfondir son impact positif, dans le but de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la reddition des comptes sur le continent africain.