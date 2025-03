Sénégal: L'activité économique interne s'est consolidée de 2,3% en 2024

L'évolution de l'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l'Indice général de l'activité (Iga), est ressortie, respectivement, à -1,8% et -2,0% en variation trimestrielle et en glissement annuel, au quatrième trimestre 2024.

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l'information, sur l'année 2024, l'activité économique interne s'est consolidée de 2,3%, comparativement à 2023.

Au plan interne, l'activité économique hors agriculture et sylviculture a reculé de 1,8% en variation trimestrielle, au quatrième trimestre 2024, en liaison avec la contre-performance du secteur tertiaire (-7,1%) qui représente 55,9% du Pib. Il est, toutefois, observé la bonne tenue du primaire (+5,4%), du secondaire (+3,1%) et des taxes sur biens et services (+4,4%).

Sur une base annuelle, note la Dpee, une contraction de 2,0% de l'activité économique est notée au quatrième trimestre de l'année 2024, dans le sillage du secteur tertiaire (-3,9%) et des taxes sur biens et services (-9,1%).

En cumul sur les douze mois de 2024, l'activité économique s'est confortée de 2,3%, à la faveur du primaire (+3,4%), du secondaire (+1,1%), du tertiaire (+2,4%) et des taxes sur biens et services (+4,2%).