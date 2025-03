Afrique: Un nouveau fonds de 1,3 million de dollars pour aider à former des ingénieurs logiciels africains

TLDR

Adeniyi Abiodun, cofondateur de la société d'infrastructure blockchain Mysten Labs, et son épouse, Gloria Abiodun, ont lancé un fonds de dotation de 1,3 million de dollars pour combler le déficit de talents en ingénierie logicielle en Afrique. Le fonds de cinq ans, géré par Inurere Foundation, fournira des prêts étudiants aux aspirants ingénieurs logiciels inscrits au programme Techpreneurship de Semicolon Africa.

Le fonds offrira des prêts d'un montant de 5 millions d'euros (3 300 dollars) à un taux d'intérêt annuel de 12 %. Les remboursements des prêts seront recyclés pour soutenir de nouveaux étudiants, assurant ainsi une durabilité à long terme. Meedl Africa, une entreprise de fintech, facilitera les prêts, tandis que Semicolon Africa, qui a formé plus de 800 ingénieurs, aidera à placer les diplômés dans des emplois.

L'initiative vise à construire la base de talents blockchain de l'Afrique. Abiodun, ancien ingénieur chez JP Morgan, HSBC, Oracle et dans le cadre du projet Novi de Meta, considère le fonds comme un moyen de former des ingénieurs logiciels nigérians à la blockchain et à l'IA.

Points clés à retenir

L'écosystème technologique africain se développe rapidement, mais la pénurie d'ingénieurs logiciels qualifiés reste un défi. Alors que l'économie numérique devrait atteindre 712 milliards de dollars d'ici à 2050, des initiatives telles que le fonds Abioduns offrent un modèle durable pour le développement des talents.

En associant des fonds de dotation à des financements commerciaux, cette approche pourrait rendre l'enseignement technique plus accessible et attirer d'autres investissements dans le développement de la main-d'oeuvre. Si davantage de particuliers et d'entreprises adoptent des modèles similaires, l'Afrique pourrait renforcer sa position en tant qu'acteur majeur de l'innovation technologique mondiale.