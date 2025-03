Algérie: Signature d'une convention de coopération entre l'université de Ghardaïa et ICE de Londres

Ghardaia — Une convention de coopération a été signée entre l'Université de Ghardaïa et Islington Centre for English (ICE) sis à Londres, dans le but de promouvoir des stages et formations en anglais au profit des professeurs, cadres et étudiants de l'université, a-t-on appris jeudi auprès du rectorat de l'Université de Ghardaïa.

Paraphée à distance par le directeur adjoint des relations extérieures et de la coopération de l'université de Ghardaïa, Dr Abderrahmane Chenini, et du responsable administratif de Islington Centre for English, la convention s'inscrit dans le cadre de la stratégie de formation mise en place par le secteur de l'Enseignement supérieur au profit des enseignants, chercheurs, cadres et étudiants de l'université afin de renforcer leurs connaissances en langue anglaise devenue un outil de transfert technologique et un élément important en matière de communication, a indiqué M. Chenini.

Et d'ajouter que Islington Centre for English (ICE) propose des formations de qualité en langue anglaise, enseignées par des professeurs de renommée et adaptées aussi bien aux professeurs qu'aux étudiants.