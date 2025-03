Algérie: Vers l'inscription du patrimoine archéologique de Tébessa sur la liste indicative du patrimoine mondial au pays

Tebessa — Le ministère de la Culture et des Arts a engagé un large processus pour l'inscription de plusieurs sites archéologiques dans différentes wilayas, dont Tébessa, sur la liste indicative du patrimoine mondial en Algérie, a affirmé jeudi M. Salah Amokrane cadre de ce ministère.

M. Salah Amokrane, chargé d'études et de synthèse, a souligné, au cours d'un atelier participatif dédié à cette question, organisé au siège de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), que le ministère de la Culture et des Arts entend " saisir l'opportunité de l'opération d'actualisation de la liste indicative du patrimoine mondial en Algérie pour y inclure de nouveaux sites, y compris le patrimoine archéologique de Tébessa, comme recommandé par l'UNESCO "

Le même responsable a ajouté que l'organisation de cet atelier participatif " constitue un premier pas sur le chemin de l'intégration du patrimoine de la ville de Tébessa et ses monuments archéologiques dans la liste indicative du patrimoine mondial en Algérie ", d'autant, a-t-il ajouté, que le chef-lieu de cette wilaya " se singularise par la présence de sites archéologiques à l'intérieur du périmètre urbain, nécessitant d'être valorisés et promus ".

De son côté, le wali de Tébessa, M. Ahmed Belhaddad, a rappelé que la wilaya compte 24 sites archéologiques et six monuments archéologiques, en l'occurrence la muraille Byzantine, l'Arc de triomphe de Caracalla, le temple de Minerve, le théâtre, la basilique Sainte - Crispine et le temple Romain, au niveau national, en plus de plusieurs sites non classés et d'autres qui restent à découvrir.

Il a indiqué que des efforts étaient actuellement déployés pour l'inscription de ces monuments sur la liste indicative du patrimoine mondial en l'Algérie, ce qui permettrait, selon lui, de " préserver l'identité culturelle de la wilaya qui a connu, depuis la préhistoire, plusieurs civilisations à savoir Romaine et Byzantine, outre les Vandales et autres ", ainsi que de " relancer le mouvement touristique, culturel et économique en attirant des touristes étrangers ".

Le directeur de wilaya de la culture et des arts, Djamel-Eddine Abadi, a indiqué, pour sa part, que l'organisation de cet atelier participatif sera sanctionné par un ensemble de recommandations et à l'élaboration d'un plan d'action pour définir les objectifs qui permettront l'inscription de ces monuments sur la liste du patrimoine mondial en Algérie.

Il a ajouté que l'atelier sera suivi d'une série de réunions consultatives et d'ateliers techniques qui regrouperont tous les parties concernées et des spécialistes du domaine pour renforcer et étayer le dossier technique devant être soumis aux autorités compétentes.

La rencontre a donné lieu à des communications consacrées au patrimoine archéologique de la ville de Tébessa, à la présentation, par l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC) d'un plan de protection du patrimoine, et à un débat autour des moyens de développer le tourisme culturel en mettant en relief le rôle des autorités locales et des habitants de la wilaya dans l'effort de préservation des sites et monuments archéologiques.