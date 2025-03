Algérie: Hachichi - Respecter les délais du nouveau projet de pression du gaz à Rhourde Nouss

Alger — Le président-directeur général (Pdg) du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a insisté sur l'impératif de respecter les normes techniques et environnementales ainsi que les délais fixés pour le projet de construction d'une nouvelle station pour renforcer la pression du gaz à Rhourde Nouss (wilaya d'Illizi), indique jeudi un communiqué du groupe public.

Cette visite a englobé plusieurs stations, où il a inspecté les unités de traitement du gaz, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du pétrole à Rhourde Nouss, ajoute la même source, précisant que le P-dg et la délégation qui l'accompagne ont inspecté le site destiné à la réalisation du projet de construction d'une nouvelle station pour renforcer la pression du gaz, visant à maintenir le niveau de production des champs de Rhourde Nouss.

Les capacités de production devront augmenter avec cette future station qui assurera la compression d'une production totale de 40 millions de m3/jour, selon la même source.

Rhourde Nouss est l'un des sites les plus importants dans le système de production de Sonatrach. Il comprend des unités de traitement et de production d'hydrocarbures et supervise l'exploitation de 17 champs, dont le champ de El-Hamra, l'un des sites historiques du secteur des hydrocarbures national.

Cette visite a été l'occasion pour le Pdg et la délégation qui l'accompagne de rencontrer les travailleurs de la zone de production de Rhourde Nouss, pour partager l'ambiance du mois de Ramadhan et leur exprimer "sa profonde gratitude et sa grande reconnaissance pour leurs efforts et leur dévouement au travail", conclut le communiqué.