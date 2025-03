Revoilà Amadou Moustapha Njekk Sarré ! Alors qu'on n'a pas fini d'épiloguer sur sa déclaration accusant l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall de « chef de gang » qui avait suscité une polémique, le ministre porte-parole du gouvernement vient d'en rajouter une couche.

Présidant le weekend dernier, une journée de réflexion et de partage de la Jeunesse patriotique de Mbao, il a fait des révélations sur les circonstances de la mort de l'ancien ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, dont il est le seul à détenir les secrets. « Nous devons élucider les circonstances de sa mort. Qu'est-ce qui est à l'origine de sa mort ? Il a été tué dans des conditions troubles. Il est resté plusieurs jours sans donner de nouvelles », a-t-il affirmé. Ce qui a vite fini de déclencher différentes réactions.

Cependant, quelques heures après le partage de la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Amadou Moustapha Ndjekk Sarré a fait un post sur sa page Facebook pour apporter des clarifications. « Quand on manque d'arguments, on fabrique des polémiques. Après avoir plongé le pays dans une situation économique catastrophique, les champions du maquillage des chiffres et de la diversion tentent aujourd'hui d'exister autrement qu'en assumant leur bilan.

Ce week-end, j'ai lancé avec fierté les activités de l'École du Parti Daaray Cheikh Anta Diop à Mbao, pour un militantisme engagé et au service du développement. Mais au lieu de débattre sur les véritables enjeux qui concernent les Sénégalais, certains préfèrent manipuler des propos sortis de leur contexte », pouvait-on lire.

Et d'ajouter : « Soyons clairs : comme tout citoyen, j'ai le droit de m'interroger sur des faits marquants de notre actualité, sans pour autant faire d'affirmations. Ceux qui veulent faire diversion pour éviter les débats de fond sur la gouvernance et l'avenir du pays se fatiguent en vain. Pendant qu'ils polémiquent, nous avançons, déterminés à bâtir un Sénégal nouveau, sur la base de la vérité, de la rigueur et du développement pour tous ».

Pour rappel, l'ancien ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba est décédé le 4 novembre dernier en France et inhumé à Nioro du Rip. La justice sénégalaise avait ordonné une autopsie pour déterminer les causes de son décès.