Sénégal: Cheikh Sidy Ba ancien international - « Assane Diao va apporter l'efficacité, la technique et la percussion aux Lions »

Si Assane Diao est utilisé à bon escient, il devrait apporter un regain d'efficacité sur le front de l'attaque de l'équipe nationale. C'est l'avis de Cheikh Sidy Ba, au vu de ses qualités techniques et de la polyvalence du nouveau attaquant des Lions. Le directeur technique du Jaraaf estime que sa sélection va apporter de l'efficacité, de la technique, de la vitesse et de la percussion. Autant d'éléments qui, selon lui, sont importants dans le football moderne.

S'il est bien intégré et mis en confiance, Assane Diao apportera une plus-value dans l'attaque de l'équipe du Sénégal. C'est la conviction de Cheikh Sidy Ba après l'arrivée de l'attaquant de Côme chez les Lions. Ce, en direction de la double confrontation qui opposera le Sénégal au Soudan et au Togo.

«Je pense que s'il est mis en confiance, s'il est bien accueilli, bien intégré, je pense qu'Assane Diao peut être une plus-value pour l'équipe nationale », affirme- t-il.

L'ancien défenseur des Lions et directeur technique du Jaraaf estime que le nouveau appelé devrait toutefois être utilisé à bon escient afin de tirer le meilleur de lui

« Il a l'habitude de jouer sur les côtés, surtout sur le côté droit. Il faudra l'utiliser de la même manière pour pouvoir bénéficier de ses qualités. On sait que c'est un joueur qui peut jouer sur tout le front de l'attaque et plus particulièrement sur les deux côtés, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit. De par sa percussion, de par sa technique et de par sa vitesse, il faudra utiliser à bon escient toutes ses qualités pour pouvoir tirer le meilleur profit de Assane (Diao) », note-t-il sur l'attaquant de 19 ans de Côme qui a eu à jouer avec les petites catégories espagnoles et auteur de 7 buts et 3 passes décisive.

Le directeur technique pense qu'au vu de toutes ses qualités, Assane Diao pourrait redonner ce regain d'efficacité sur le front de l'attaque des Lions.

« Déjà, il y a sa jeunesse. Il va apporter du sang neuf au niveau de l'équipe nationale. Il est adroit devant le but. Aujourd'hui, en 11 matchs de compétition confondues, il est déjà à 5 buts. Ça veut dire que sur le plan offensif et devant le but, il est efficace. Il va apporter de l'efficacité, de la technique, de la vitesse et de la percussion. Je pense que ce sont des éléments importants dans le football moderne actuellement », soutient-il.