Sénégal: Matam - Le Fonds national de solidarité appuie des hôpitaux et des foyers religieux musulmans et chrétiens en denrées alimentaires

En cette période de jeûne, le Fonds national de solidarité (FNS) multiplie les actions de soutien à l'endroit des communautés. Dans la région de Matam, ce sont des denrées alimentaires composées de sucre, d'huile et de produits locaux qui ont été distribuées à des hôpitaux de Matam et de Ourossogui, aux foyers religieux musulmans et chrétiens, aux daaras et aux étudiants de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (Isep).

Ainsi, au-delàs des actions qui sont menées au niveau de Dakar, le Fonds national de solidarité, à travers son projet « Ramadan et Carême 2025 », entend à travers ce programme, toucher les populations des zones de l'intérieur du pays. « Nous avons prévu d'aller au niveau des hôpitaux pour pouvoir apporter nos soutiens aux populations qui sont malades et qui ont besoin d'être soutenues.

Par ailleurs, au-delà des actions concrètes qu'on va faire au niveau de Dakar, nous entamons à partir de Matam, une tournée dans les régions », a fait savoir Baidy Niang, Directeur du FNS. Précisant que « les régions qui sont ciblées, sont celles qui ont été touchées dans un premier temps par les inondations mais également les crues, un corridor qui va de Matam jusqu'au Sud du Sénégal (...) ».

Cette initiative, de l'avis de l'autorité en charge du fonds de solidarité nationale, témoigne de la détermination du FNS à combattre la pauvreté et à favoriser l'inclusion sociale, permettant un accès facile aux besoins de base en cette période de haute spiritualité. Les actions de solidarité qui ont touché les hôpitaux, les foyers religieux, parmi lesquels figurent les daaras des chefs religieux de Matam et Ourossogui, ont été bien accueillies par les différents bénéficiaires qui ont magnifié, cette action sociale avant de formuler des prières pour la réussite du FNS et du gouvernement dans leurs actions en faveur des populations vulnérables.