Togo: Investissements - La SFI renforce son appui aux entreprises togolaises

La Société Financière Internationale (SFI), branche du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, affiche sa volonté de renforcer son soutien aux opérateurs économiques togolais.

Cette ambition a été réaffirmée mercredi par son nouveau représentant pour le Togo, Jean Marcel Niankoun.

Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur les besoins en financement des entreprises nationales et d'explorer les actions à promouvoir pour dynamiser l'économie nationale. La SFI, qui accompagne déjà le secteur privé local à travers divers financements et projets de développement, entend intensifier ses efforts pour stimuler la croissance.

« La SFI a déjà investi dans des secteurs clés comme les télécommunications, le secteur financier et les infrastructures. Aujourd'hui, elle accorde une attention particulière à l'énergie et à l'agriculture, considérés comme des leviers essentiels pour un développement économique durable », a déclaré Jean Marcel Niankoun.

Parmi les points abordés lors des échanges, plusieurs domaines clés ont été mis en avant pour bénéficier d'investissements structurants et d'un accompagnement ciblé. L'agriculture et l'énergie figurent en tête de liste, suivis par les infrastructures, le transport et le tourisme.

La SFI souhaite notamment soutenir l'essor du secteur agricole en facilitant l'accès au financement pour les producteurs et les transformateurs locaux. De même, elle ambitionne de renforcer l'accès à l'énergie pour soutenir l'industrialisation et l'amélioration de la compétitivité des entreprises togolaises.

Des projets concrets ont été évoqués, notamment dans la modernisation des infrastructures énergétiques et l'adoption de solutions innovantes pour le développement du secteur agricole. L'objectif est d'assurer une croissance durable et inclusive en offrant aux entreprises togolaises des conditions optimales pour leur expansion.

Vers une transformation économique durable

L'initiative de la SFI s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation économique du Togo. En facilitant l'accès aux financements et en encourageant les investissements stratégiques, l'institution souhaite contribuer à la modernisation du tissu économique et à l'accélération du développement du pays.

Les discussions amorcées entre la SFI et le secteur privé togolais devraient aboutir à des initiatives concrètes favorisant l'émergence d'un environnement des affaires plus attractif. Le renforcement des infrastructures et le soutien aux PME et aux grandes entreprises seront des piliers essentiels pour faire du Togo un hub économique en Afrique de l'Ouest.

À travers cet engagement, la SFI confirme son rôle de partenaire clé du développement du Togo, avec une approche axée sur l'impact économique durable et la création d'opportunités pour les entrepreneurs togolais.