Congo-Kinshasa: ONG féminines, financements éphémères malgré les fonds internationaux

En RDC les organisations féminines non gouvernementales peinent à accéder à des financements durables. Nombreuses parmi elles militent pour les droits des personnes vivant avec handicap et vulnérables ; personnes de 3ème âge, femmes, enfants, prisonniers, déplacés internes etc. Mais souvent ces organisations ont du mal à faire entendre leurs voix.

Malgré l'existence de fonds spécialisés comme le Fonds des Femmes pour la Paix et l'Action Humanitaire (WPHF) de l'ONU, qui propose des subventions de 30 000 à 200 000 USD pour des projets de protection des droits des femmes ou de relèvement socio-économique, ou le programme « Pour Elles » de l'Agence Française de Développement (AFD) avec 12 millions d'euros sur 4 ans pour soutenir 1 200 entrepreneures.

Les obstacles persistent et sont multiples, entre autres :

· Les Contexte sécuritaire : les zones rurales, souvent inaccessibles, limitent l'action des ONG.

· Normes socioculturelles : les stéréotypes de genre et les pratiques traditionnelles entravent la reconnaissance du travail des organisations locales.

· Faiblesse administrative : les coûts élevés de formalisation juridique et la gestion financière inadaptée rendent les petites structures « illisibles » pour les bailleurs.

· Coordination insuffisante : les interventions restent fragmentées ou éparpillées, avec un manque de plateformes d'échange entre acteurs.

Et Pourtant, des initiatives comme le Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC) montrent que le renforcement des capacités techniques permet à des organisations de passer de 4 000 à 100 000 USD de financement.

Me bibiche Musenge Mwisa, avocate au barreau du Kongo central et Coordinatrice de l'ONG réinsertion encadrement juvénile et la prise en charge des personnes du 3e âge (REJUPPA), sous la moderation de Marcel Ngombo Mbala.