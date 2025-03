Angola: La BDA bénéficiera de plus de 100 milliards de kwanzas pour stimuler les petites et moyennes entreprises

Luanda — La Banque de Développement d'Angola (BDA) sera capitalisée ce mois-ci avec plus de 100 milliards de kwanzas, pour renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux projets de grande envergure dans le pays, a annoncé ce jeudi, à Luanda, le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

S'exprimant à l'ouverture de la Conférence sur les opportunités de financement pour le secteur productif, promue par la Banque nationale d'Angola (BNA), il a déclaré que cette capitalisation renforcera le financement déjà fourni au secteur des affaires national, à travers le mécanisme de garantie publique, via le Fonds de garantie de crédit (FGC).

Selon le ministre d'État, le développement de l'économie et le bien-être de la population dépendent, dans une large mesure, de la manière dont ont investit, finance et intègre actuellement le secteur productif de l'économie, un fait qui doit s'appuyer sur les incitations stipulées par des régulateurs du système financier, pour construire ensemble une économie forte et dynamique.

José de Lima Massano a reconnu, d'autre part, que l'accès au crédit est encore l'une des conditions les plus fréquemment mentionnées pour évaluer le climat de confiance entre les opérateurs économiques et l'une des limitations qui a le plus d'impact sur l'évaluation de l'environnement des affaires dans le pays.

Malgré ce fait, il a rappelé qu'au cours des deux dernières années, le crédit au secteur privé a augmenté d'environ 28%, soulignant l'influence du crédit accordé en vertu de l'Avis 10 de la BNA, pour un total de 1,3 milliard de Kz, ce qui représentait, au dernier trimestre de 2024, environ 77% du crédit total au secteur réel de l'économie.

Il a rappelé qu'au cours de l'année écoulée, en termes mondiaux, l'économie angolaise a connu une croissance d'environ 4,4%, le taux de croissance le plus élevé des 10 dernières années.

Il a souligné qu'en maintenant ce taux de croissance, tiré par le secteur non pétrolier, le pays continuera à exiger davantage d'investissements privés et davantage de crédit pour les chaînes de production.

A cet effet, a-t-il poursuivi, « la volonté collective d'entreprendre ne peut être mise en péril, ce qui nécessite d'envisager des formes complémentaires ou alternatives de financement de l'économie ».

Il a souligné que dans le domaine de la sécurité alimentaire, où les résultats apparaissent, il existe des besoins et des opportunités pertinents, en mettant l'accent sur la production de sucre, dans laquelle les banques commerciales sous forme de syndicat ont partagé les risques et ont rendu viable le seul producteur du pays qui répond aujourd'hui à près de 50% des besoins du marché.

A côté de ce produit, le ministre d'Etat a défendu la nécessité de maintenir la même audace pour augmenter la production de riz, de blé, de viande de poulet, d'huile de cuisine et de lait, qui consomment plus de 85% des devises utilisées dans les importations alimentaires.

Pour le tourisme, qui offre des opportunités d'emploi à grande échelle, il a déclaré que des fonds de capital-risque sont nécessaires pour étendre et moderniser le réseau hôtelier.

Le long du corridor de Lobito, a-t-il poursuivi, des opportunités émergent pour les centres logistiques et de transformation alimentaire, qui permettent le développement d'équipements ou de propriétés pour soutenir la production industrielle.

La Conférence sur les opportunités de financement pour le secteur productif, qui se déroule sur une journée au Centre de Conventions Talatona de Luanda, comptera sur la participation du gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Dias, d'éminents membres de l'Exécutif angolais, des présidents des conseils d'administration de la Commission du Marché des Capitaux (CMC) et de l'Agence Angolaise de Régulation et de Supervision des Assurances (ARSEG), des représentants des banques commerciales - institutions financières et non bancaires, des hommes d'affaires et des entrepreneurs.

L'événement fait partie du cycle de conférences annuelles de la BNA.