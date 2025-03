Angola: Le Président de la République salue la mémoire du général à la retraite Alberto Correia

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a considéré jeudi, à Luanda, le général à la retraite Alberto Correia Neto, décédé récemment, comme un homme intègre qui a consacré toute sa vie à servir les intérêts de la patrie angolaise.

Le général à la retraite Alberto Correia Neto, dernier chef d'état-major général (EMG) des Forces armées populaires pour la libération de l'Angola (FAPLA), de 1991 à 1992, est décédé à Madrid, en Espagne, des suites d'une maladie, à l'âge de 76 ans.

Dans un message de condoléances, le Chef de l'État a adressé ses condoléances à la famille endeuillée et à tous ses amis et compagnons de sa longue et digne vie.

Il rappelle qu'avant même l'indépendance, il a été emprisonné à la prison de Tarrafal, au Cap-Vert, pour ses activités au sein de groupes clandestins, luttant contre la présence coloniale portugaise.

Le Président angolais a fait savoir que son dynamisme au service du peuple angolais l'a conduit à s'engager sur les fronts politique, militaire et diplomatique, où il a exercé avec zèle les plus hautes fonctions au sein des FAPLA, des Forces armées angolaises (FAA) et de la diplomatie angolaise.

Alberto Correia Neto est né le 8 juillet 1949 à Quimbele, dans la province d'Uíge.