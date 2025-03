Congo-Brazzaville: Feuilleton Fécofoot - Un pas important vers la levée de la suspension de la FIFA

Dans une lettre adressée au président de la Commission ad hoc, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngouélondélé, a pris les membres de cette commission à contre-pied, leur demandant de libérer le siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) et de remettre les clefs au ministère des Sports.

«Afin de permettre à la Fécofoot de recouvrer tous ses droits en qualité de membre de la Fifa, en application des dispositions combinées dans les articles 3 et 9 de la loi n°23-2023 du 27 juillet 2023 portant code du sport, je vous demande sans délais de prendre toutes les dispositions nécessaires, en lien avec le Tribunal de Grande instance de Brazzaville, à l'effet de dessaisir la Commission ad hoc de la gestion des affaires de la Fécofoot et de remettre les clefs du siège de la Fécofoot au ministère », peut-on lire dans la lettre du 17 mars dont le contenu témoigne de l'engagement du gouvernement à rétablir la Fécofoot dans ses droits de membres de la Fédération internationale de football association (Fifa).

La dissolution de cette commission non reconnue par la Fifa et la Confédération africaine de football est officiellement prononcée. Des sources concordantes confirment que les locaux de la Fécofoot ont été libérés le 20 mars. Le gouvernement a fait le pas le plus important vers le dénouement de la crise en respectant les recommandations de la Fifa . Le 6 février, le Bureau de la Fifa avait suspendu provisoirement la Fécofoot avec effet immédiat pour ingérence .

Dans sa correspondance, la Fifa a fixé les conditions pour lever la sanction qu'elle a infligée au football congolais. Les recommandations consistent à redonner le contrôle total du siège de la Fécofoot, du Centre technique d'Ignié et des autres installations de la fédération au Comité exécutif de la Fécofoot dirigé par Jean Guy Blaise Mayolas; renoncer à toute tentative de changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la Fécofoot et ou redonner le contrôle total aux signataires reconnus par la Fifa et la Confédération africaine de football; déclarer invalide ou annuler toute décision juridique ou autre autorisant la Commission ad hoc à exercer un contrôle ou une autorité quelconque sur la Fécofoot et coopérer pleinement pour lui permettre de gérer ses affaires courantes sans subir d'influence indue de la part des tiers.

« Par cette décision, le secrétaire général de la Fifa invalidait les résolutions de l'assemblée générale du 25 septembre 2024 qui a conduit à la mise en place de la Commission ad hoc, déclarait illégale l'ordonnance d'expulsion du Comité exécutif du siège de la Fécofoot demandée par la Commission ad hoc au Tribunal de Grande instance de Brazzaville en date du 30 septembre 2024, rejetait les recours introduits par la Commission ad hoc auprès du Tribunal arbitral des sports », a expliqué Hugues Ngouélondélé dans sa lettre adressée à Bruno Monka.

La confirmation de la suspension de la Fécofoot devrait avoir des conséquences énormes sur l'avenir de la jeunesse congolaise. La démarche du gouvernement s'inscrit dans la vision de protéger l'intérêt de cette couche sociale , « première victime de cette impasse aux conséquences préjudiciables pour le football congolais », a reconnu le ministre.

Il a, par ailleurs, demandé au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation de prendre toutes les dispositions pour la levée de l'interdiction d'accès au Centre technique d'Ignié. « Afin de permettre à la Fécofoot de recouvrer tous ses droits, je vous saurais gré des dispositions que vous voudriez bien faire prendre en vue d'en autoriser l'accès pour le déroulement de toute activité hors compétition, les conditions n'y étant pas remplies », précise la note signée par le ministre des Sports.