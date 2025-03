Congo-Brazzaville: Genre - Des femmes de médias partagent leurs expériences avec les diplomates de France et de l'UE

L'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, en collaboration avec sa consoeur de l'Union européenne (UE), Anne Marchal, a organisé le 18 mars à Brazzaville une rencontre d'échange avec les femmes journalistes issues de différents organes de presse publics et privés.

Réunies autour des ambassadrices de France et de l'UE accréditées au Congo, dans le cadre de la célébration du mois de mars dit « mois de la femme », les femmes journalistes se sont exprimées sur le parcours et les défis rencontrés, contribuant ainsi à enrichir les débats sur des questions relatives à l'exercice du métier et aux conditions de travail au prisme du genre.

« Les femmes journalistes jouent un rôle essentiel dans la production de l'information, la sensibilisation du public et la transformation des médias. Cependant, elles font face à de nombreux défis qui entravent leur progression et limitent leur impact. Si les rédactions comptent de plus en plus de femmes, leur accès aux postes de responsabilité reste limité, et elles subissent des discriminations systématiques, des pressions sociales et dans certains cas des menaces directes », a expliqué une journaliste de la presse audiovisuelle.

Les femmes journalistes ont fait observer que depuis la publication de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il a été constaté que la quête d'une représentation équitable des femmes et des hommes dans les médias reste un enjeu majeur. « Les femmes sont moins visibles, sous-représentées et victimes d'inégalités dans les entreprises de presse », ont-elles dit.

Un autre phénomène évoqué, le plafond de verre, c'est-à-dire les obstacles invisibles mais bien réels qui limitent l'accès des femmes aux postes à haute responsabilité ou à des niveaux d'influence équivalents à leur compétence. « Malgré des avancées, ces barrières persistent », ont-elles relevé.

Face à ces difficultés, les femmes ont évoqué plusieurs initiatives visant à améliorer leur représentation dans les médias. Elles ont insisté sur l'importance de mettre en avant leurs contributions sans tomber dans des stéréotypes.

Pour les femmes qui souhaitent embrasser une carrière dans le journalisme, les conseils des professionnelles ont été unanimes : persévérance, passion et professionnalisme. Autres qualités indispensables, s'imposer dans le travail, se cultiver et apprendre au quotidien, la disponibilité malgré les contraintes familiales, etc.

« J'ai été très ravie de participer à ces échanges. C'était une sorte d'énergie et de complémentarité et surtout l'opportunité pour moi de rencontrer les grandes dames de la presse au Congo. J'ai apprécié la qualité des échanges, et écouté le parcours de certaines femmes journalistes », a déclaré l'ambassadrice de l'UE, Anne Marchal.