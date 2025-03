Guinée: À la rencontre de Aïssatou Sow, conductrice de tricycle - 'Certains passagers se moquent de moi'

Ce mercredi 19 mars 2025, nous sommes allés à la rencontre de Aïssatou Sow, conductrice de tricycle autrement appelé Bonbonna. Elle a d'entrée expliqué pourquoi elle s'est lancée dans la conduite de ce tricycle avant d'énumérer les difficultés auxquelles elle est confrontée quotidiennement.

<< Je me suis lancée dans la conduite de tricycle (Bonbonna) pour aider les parents à alléger un peu la souffrance. C'est moi l'aînée et la famille ne dispose pas de moyens. Donc, s'asseoir voir la famille comme ça, ça me gêne, c'est pour cela que j'ai jugé nécessaire de me lancer dans cette conduite de tricycle pour ne pas faire de n'importe quoi >>, a-t-elle fait savoir.

Elle ajoute en mentionnant quelques difficultés auxquelles elle traverse tous les jours dans la circulation.

<< Je rencontre quelques difficultés par exemple à travers les passagers. Certains s'ils me voient, ils sont contents, par contre d'autres se moquent de moi. Je discute également des fois avec les passagers par rapport au transport. Les gens qui se moquent de moi là, cela ne va pas me décourager pour continuer mon travail, parce que ça fait longtemps que j'ai commencé ce boulot. C'est une seule chose qui va me décourager dans cette activité, c'est si vous ne me voyez pas dans la circulation avec une moto, sinon avec la santé, je continuerai si le tout puissant Allah le veut bien >>, a-t-elle précisé.

Elle termine en lançant une invite non seulement à l'État, mais aussi aux personnes de bonne volonté.

<< Depuis que j'ai commencé à conduire la moto, je n'ai pas eu de l'aide d'abord. Donc, je demande à l'État et toutes personnes de bonne volonté de m'aider à avoir une moto tricycle propre à moi >>, demande-t-elle.

Maître Gambia et Mamadou Diouldé Bah demandent également à toutes personnes de bonne volonté d'assister cette femme, car disent-ils, elle est courageuse et elle a besoin des pièces pour sa moto, parce que celle-ci est tout le temps au garage, et elle nécessite vraiment d'être changée.