Tunisie: Rwanda - Vers un renforcement des liens économiques et diplomatiques

Ce mercredi 19 mars, Mohamed Ali Nafti, ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, s'est entretenu par téléphone avec son homologue rwandais, Olivier J.P. Nduhungirehe. Les deux ministres ont exprimé leur volonté de donner un nouvel élan à la coopération entre leurs pays, en mettant particulièrement l'accent sur les échanges économiques.

Nafti a souligné l'importance de bâtir des partenariats solides et d'intensifier le commerce entre la Tunisie et le Rwanda. Cette ambition repose sur les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et la Communauté de l'Afrique de l'Est et du Sud (COMESA). Les deux responsables ont également discuté du renforcement de leur collaboration au sein des organisations continentales et internationales, tout en se soutenant mutuellement dans leurs candidatures respectives.

Au-delà des questions économiques, l'échange a porté sur des enjeux régionaux et internationaux, notamment en matière de sécurité et de stabilité en Afrique. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une réforme de l'Union africaine, jugée essentielle pour faire face aux défis actuels.

Nafti a également rappelé les liens historiques qui unissent la Tunisie et le Rwanda depuis plus de cinquante ans. Cet entretien s'inscrit dans une dynamique de rapprochement entre les deux nations, alors que l'Afrique cherche à renforcer son intégration économique et politique.