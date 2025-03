Tunisie: 100 000 milliards de dollars - La dette mondiale atteint un record historique, alerte l'OCDE

La dette publique mondiale a dépassé le seuil historique des 100 000 milliards de dollars (92 030 milliards d'euros) en 2024, a annoncé jeudi l'OCDE, alors que les coûts d'emprunt ne cessent d'augmenter, plaçant les emprunteurs face à des choix difficiles.

Bien que les banques centrales aient entamé l'an dernier un cycle de baisse de leurs taux, les coûts d'emprunt restent nettement plus élevés qu'avant la hausse généralisée de 2022 et pourraient continuer à augmenter cette année, à un moment où les gouvernements font face à des dépenses importantes.

Le Parlement allemand a approuvé cette semaine une réforme historique du frein à l'endettement et la création d'un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros, mettant ainsi fin à des décennies de rigueur budgétaire dans l'espoir de relancer la croissance économique.

Les coûts à long terme de la transition écologique et du vieillissement de la population risquent également de peser sur les grandes économies.

"Cette combinaison de coûts plus élevés et d'une dette accrue risque de restreindre la capacité d'emprunt futur à un moment où les besoins d'investissement sont plus grands que jamais", a averti l'OCDE dans son rapport annuel sur la dette.

Alors que la dette devient plus coûteuse, les gouvernements et les entreprises doivent veiller à ce que leurs emprunts soutiennent la croissance et la productivité à long terme, a déclaré Serdar Celik, responsable des marchés de capitaux et des institutions financières à l'OCDE.

"S'ils le font de cette manière, nous ne serons pas inquiets (...) Mais s'ils ne le font pas, cela ajoutera une dette supplémentaire et coûteuse sans accroître la capacité productive de l'économie. Alors, nous connaîtrons des temps plus difficiles."