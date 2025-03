Tunisie: 3 000 décès quotidiens - La tuberculose, une menace persistante

"La tuberculose demeure l'une des maladies infectieuses les plus mortelles au monde", a souligné l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans une déclaration publiée à l'occasion de la Journée mondiale contre la tuberculose, qui a lieu chaque année le 24 mars.

L'OMS a indiqué que la tuberculose tue chaque jour plus de 3 000 personnes et en frappe près de 30 000 autres. Elle a précisé que le dépistage et le traitement de cette maladie ont permis de sauver près de 79 millions de vies depuis l'année 2000.

Une augmentation significative de l'accès aux services de diagnostic et de traitement a été constatée en 2022, et des progrès ont été réalisés dans la mise au point de nouveaux diagnostics, médicaments et vaccins contre la tuberculose.

Dans son dernier rapport, l'OMS a précisé que plus de 8,2 millions de personnes atteintes de tuberculose ont eu accès à un diagnostic et un traitement en 2023, un chiffre en hausse par rapport à 2022 (7,5 millions), 2021 (6,4 millions) et 2020 (5,8 millions).

Une réunion de haut niveau des Nations unies a abouti à la définition de plusieurs objectifs pour améliorer le dépistage et le traitement de la tuberculose. Parmi ces initiatives figure la création d'un conseil chargé de développer et de fournir rapidement de nouveaux vaccins sûrs, efficaces, équitables et accessibles.