Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 mars 2025

Sénégal : Amadou Mahtar Mbow aurait eu 104 ans ce 20 mars – Une vie perpétuée par ses œuvres

Ce 20 mars coïncide avec l'anniversaire de feu Amadou Mahtar Mbow, universitaire et homme politique sénégalais qui a marqué une empreinte indélébile dans le monde, particulièrement en Afrique.

Décédé le 24 septembre 2024, celui qui fut le Premier Africain à la tête de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) aurait eu 104 ans aujourd'hui.

Dès son plus jeune âge, Amadou Mahtar Mbow a fait valoir les bienfaits de l'Afrique aux yeux du monde, surtout le Sénégal. (Source allAfrica)

Kinshasa : Félix Tshisekedi lance le projet d'élaboration du Plan stratégique climat des affaires

Le chef de l'État a présidé, ce jeudi 20 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, une réunion de haut niveau sur le projet d’élaboration du "Plan stratégique Climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie".

Pour le Président Félix Tshisekedi, le climat des affaires en République démocratique du Congo est confronté aux problèmes des lourdeurs administratives, insécurité juridique et judiciaire, complexité fiscale et parafiscale, déficit d’infrastructures et accès limité au financement.

L’élaboration du "Plan stratégique Climat des affaires" devrait prendre 7 mois. À cette occasion, le chef de l’État a recommandé que ce document soit un levier pour notamment, "faciliter la création d’entreprises, réformer notre système fiscal et administratif, et valoriser le "Made in Congo" pour stimuler la production locale" (Source mediacongo)

Lutte contre les VBG/Jif 2025 : Le préfet d’Abidjan déclare "la guerre" aux hommes

Le préfet hors grade, préfet du département d’Abidjan, Andjou Koua, n’est pas allé avec le dos de la cuillère. Face aux populations d’Anono le jeudi 20 mars 2025, à Cocody, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes (Jif 2025), il a mis en garde contre les Violences basées sur le genre (Vbg).

« Je voudrais lancer un appel et mettre en garde tous les hommes qui, jusqu'à présent, continuent d'exercer des voies de fait, de torture, mais également qui continuent de battre les femmes. À partir de cette tribune, c'est l'appel d'Anono. Je voudrais leur demander d'arrêter dès maintenant. Je voudrais faire connaître à tous que le préfet d'Abidjan déclare à partir d'ici qu'il est un défenseur des femmes », a-t-il interpellé. (Source Fratmat)

Présidentielle 2025 au Gabon : L’Eglise catholique en pèlerin auprès des candidats pour une élection apaisée

L’Église catholique du Gabon, Commission apostolat des laïcs, familles-vie et jeunes a lancé récemment un appel solennel à tous les candidats en lice pour la prochaine élection présidentielle de 2025, les 22 et 23 mars 2025, à la Paroisse Marie auxiliatrice de Mikolongo. Dans un contexte où l’apaisement et la cohésion sociale sont plus que jamais nécessaires, l’institution religieuse entend placer la Parole de Dieu au cœur du débat politique.

Afin de mettre la main à la patte et de partager un message de paix, en cette période cruciale que traverse le pays, l’église Catholique du Gabon a annoncé l’organisation d’une messe dédiée à l’élection présidentielle à venir. Cette rencontre qui se tiendra les 22 et 23 mars prochain, permettra à la communauté catholique de guider et conseiller les politiques sur l’importance de préserver la paix durant ces moments sensibles. (Source GabonMediaTime)

Niger : une cinquantaine de terroristes « neutralisés » par l’armée dans l’est du pays (armée)

Au moins cinquante terroristes ont été “neutralisés” lors de leur dernière attaque de grande envergure dans la région nigérienne de Diffa (est), selon un communiqué de l’armée publié mercredi.

Cet affrontement, survenu dans la nuit du 16 au 17 mars, a également permis de récupérer un arsenal important, comprenant des motos, des fusils AK-47, un lance-roquette RPG-7, des roquettes de 40mm, des grenades et des chargeurs. De plus, quatre engins explosifs improvisés ont été découverts et désamorcés avec succès.

Les assaillants, déterminés à percer les lignes de défense, ont utilisé des véhicules piégés dans le but de frapper de façon déterminante, a précisé la source militaire. (Source xinhuanet.com)

Algérie : dix ans de prison requis contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal

Le parquet du tribunal de Dar El Beida près d'Alger a requis dix ans de réclusion à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Le verdict sera prononcé le 27 mars dans ce procès intenté contre l'écrivain, emprisonné depuis la mi-novembre à son arrivée à l'aéroport d'Alger.

Le procès s’est déroulé ce matin devant un tribunal correctionnel. Boualem Sansal a été jugé par la chambre correctionnelle et non la chambre criminelle. Autre point marquant : l'accusation d'« intelligence avec des parties étrangères » n’est plus retenue contre lui. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusations, comme atteinte à l’intégrité du territoire national, atteinte aux institutions et à l’armée et atteinte à l’ordre public. Le procès n’a duré ce matin qu’une trentaine de minutes. (Source RFI)

Bénin : les FDS s’exercent à la riposte anti-terroriste

L’État-Major Général des Forces Armées Béninoises a annoncé, dans un communiqué diffusé ce jeudi, la tenue d’un important exercice de simulation anti-terroriste dénommé « METROPOLIS 2025 », prévu pour le vendredi 21 mars sur la plage de Ouidah.

Cet exercice conjoint, impliquant la Police Républicaine et les Forces Armées Béninoises, s’inscrit dans une stratégie nationale de renforcement des capacités opérationnelles face aux menaces contemporaines, explique la note.

METROPOLIS 2025 représente le deuxième exercice de ce type organisé par les autorités militaires béninoises. (Source apanews)

Lutte contre l’extrémisme violent en Afrique : le Maroc pour une approche proactive

Sous la présidence marocaine, le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a mis l’accent, mardi 18 mars 2025, sur l’importance d’une approche globale alliant prévention, réintégration et coopération continentale dans la lutte contre l’extrémisme violent en Afrique. Cette session a lieu dans un contexte de menace persistante et croissante du terrorisme et de l’extrémisme violent. La région du Sahel reste l’épicentre mondial du terrorisme, avec 51 % de tous les décès liés au terrorisme en 2024.

Le Maroc, qui préside le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine pour le mois de mars, a réaffirmé, le 19 Mars 2025 à Addis-Abeba, que la lutte contre l’extrémisme violent exige une approche proactive qui mise sur la prévention. (Source Africa 24)

Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno remanie ses équipes à la présidence

Le chef de l’État continue de mettre en place son premier mandat post-transition au Tchad. Après avoir nommé ses hommes à la tête de l’Assemblée nationale, du Sénat et du parti au pouvoir, il a opéré des changements majeurs au Palais.

Depuis plusieurs mois, son influence était remise en cause dans le sérail de N’Djamena. Déjà remplacé, le 21 février 2024, par Ismaël Souleymane Lony – un proche de Mahamat Idriss Déby Itno –, à la tête de l’Agence nationale de sécurité de l’État (ANSE, renseignements du Tchad), Ahmed Kogri avait été nommé ministre secrétaire particulier du président de la transition d’alors. Il ne l’est plus (Source Jeune Afrique)

Orpaillage clandestin au nord du Togo : un fléau écologique et social

Située dans la région de la Kara, au nord du Togo, la zone de la Binah regorge de ressources naturelles précieuses, notamment l’or.

La zone attire de nombreux exploitants illégaux, particulièrement au nord de la rivière Koulakou-N’poukou, où l’orpaillage sauvage prend de l’ampleur.

Cette activité engendre des conséquences alarmantes sur l’environnement, la sécurité et l’économie locale. (Source togonews)