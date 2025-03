communiqué de presse

Les lauréats du Prix du Partenariat pour des villes saines sont : Córdoba (Argentine), pour sa politique alimentaire ; Fortaleza (Brésil), pour la surveillance de la qualité de l'air ; et le Grand Manchester (Royaume-Uni), pour la création d'espaces sans fumée.

Aujourd'hui, à l'occasion du Sommet annuel du Partenariat pour des villes saines qui se tient à Paris, trois villes ont été récompensées pour leurs résultats en matière de prévention des maladies non transmissibles et des traumatismes : Córdoba (Argentine) ; Fortaleza (Brésil) ; et le Grand Manchester (Royaume-Uni). Co-organisé par Bloomberg Philanthropies, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Vital Strategies (en anglais) et la Ville de Paris, le Sommet a réuni des maires et des hauts responsables de 61 villes du réseau du Partenariat pour des villes saines, qui ont abordé des problèmes urgents de santé publique et partagé des stratégies efficaces pour sauver des vies et bâtir des communautés plus saines au niveau local.

« Les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiaques, le cancer et le diabète, et les traumatismes sont responsables de plus de 80 % de tous les décès dans le monde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont évitables », a déclaré Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg L.P. et de Bloomberg Philanthropies, Ambassadeur mondial de l'OMS pour les maladies non transmissibles et les traumatismes, et 108e maire de New York. « Les villes montrent la voie à suivre pour mettre en oeuvre des politiques qui protègent la santé publique et sauvent des vies. Les trois villes lauréates en 2025 prouvent qu'il est possible d'avancer grâce à un leadership fort et à une volonté politique, et nous avons hâte de voir le fruit de leurs efforts. »

Les lauréats du Prix 2025 du Partenariat pour des villes saines ont été sélectionnés parce qu'ils ont réalisé des progrès tangibles dans la prévention des maladies non transmissibles et des traumatismes. Ils servent ainsi d'exemple à suivre dans d'autres contextes.

Les trois villes lauréates font partie de l'Accélérateur de politiques du Partenariat, qui propose une formation et un appui pour aider à concevoir des politiques et à mettre en place les stratégies nécessaires à leur élaboration et à leur mise en oeuvre. Ces villes coopèrent avec le Partenariat pour améliorer la santé publique dans les domaines suivants :

● Córdoba (Argentine) a adopté une nouvelle politique en vertu de laquelle la ville s'engage à promouvoir des environnements alimentaires sains en milieu scolaire, en éliminant les boissons sucrées et artificiellement sucrées et les produits ultra-transformés de toutes les écoles d'ici à 2026. À ce jour, le programme a profité à 26 écoles, touchant 15 000 des 138 000 enfants scolarisés dans les écoles primaires de la ville.

● Fortaleza (Brésil) a créé le premier cadre juridique de la ville régissant la surveillance de la qualité de l'air. L'arrêté de 2023 prévoit la surveillance locale des polluants atmosphériques pour estimer leurs effets sur la santé des habitantes et habitants, ainsi que l'installation de capteurs à faible coût pour améliorer la collecte de données. Des données fiables contribueront à éclairer les politiques municipales, qui peuvent permettre de réduire considérablement la pollution de l'air.

● Le Grand Manchester (Royaume-Uni) a augmenté le nombre de zones extérieures sans fumée dans le cadre des efforts visant à réduire la consommation de tabac, notamment en ouvrant son premier parc sans fumée qui s'étend sur 2,6 hectares d'espace public. En outre, le Grand Manchester a organisé une série de consultations et d'ateliers communautaires avec les résidentes et résidents pour faciliter la prise de décisions ; lancé une boîte à outils antitabac et des orientations en matière de communication à l'intention des hôpitaux et des sites du National Health Service (NHS) ; et développe cette initiative en élaborant une boîte à outils plus large sur les espaces sans fumée à l'intention d'autres organismes et groupes qui souhaitent créer des espaces sans fumée.

« Les villes sont à l'avant-garde de la lutte contre les maladies non transmissibles et les traumatismes. Les progrès accomplis à Córdoba, à Fortaleza et dans le Grand Manchester permettent non seulement d'améliorer la santé dès maintenant, mais ils servent aussi de modèle à suivre », a déclaré le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. « L'OMS s'engage à travailler avec les villes pour bâtir des communautés plus saines, plus sûres et plus résilientes, pour toutes et tous. »

« Le leadership local s'est imposé comme un moyen efficace de faire face aux défis complexes que posent les maladies non transmissibles et les traumatismes », a déclaré la Dre Mary-Ann Etiebet, Présidente et PDG de Vital Strategies. « Nous nous félicitons de l'action menée par des dirigeantes et dirigeants municipaux du monde entier pour créer des environnements plus sains et plus sûrs pour leurs populations. Leurs efforts ont des retombées majeures sur la vie et le bien-être des gens, tout en montrant aux gouvernements nationaux que ces solutions politiques bénéficient d'un large soutien. »

Lancé en 2017, le Partenariat pour des villes saines est un réseau mondial de 74 villes qui oeuvrent à la prévention des maladies non transmissibles et des traumatismes. Soutenue par Bloomberg Philanthropies, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la Santé et Vital Strategies, cette initiative donne à des villes du monde entier les moyens de mettre en oeuvre des interventions politiques ou programmatiques à fort impact afin de réduire les maladies non transmissibles et les traumatismes au sein de leurs communautés. Grâce à ce réseau, des dirigeantes et dirigeants municipaux adoptent des mesures porteuses de changement pour améliorer la santé de 300 millions de personnes à travers le monde.

Le Sommet du Partenariat pour des villes saines a notamment réuni les personnalités suivantes :

● Carlos Fernando Galán, maire de Bogotá (Colombie)

● Palitha Nanayakkara, commissaire municipal de Colombo (Sri Lanka)

● Daniel Passerini, intendant de Córdoba (Argentine)

● Mohammad Azaz, administrateur de Dhaka (Bangladesh)

● Verónica Delgadillo, présidente municipale de Guadalajara (Mexique)

● Juhana Vartiainen, maire d'Helsinki (Finlande)

● Erias Lukwago, maire de Kampala (Ouganda)

● Chilando Chitangala, maire de Lusaka (Zambie)

● Mauricio Zunino, intendant de Montevideo (Uruguay)

● Anne Hidalgo, maire de Paris (France)

● Pabel Muñoz López, maire de Quito (Équateur)

● Claudio Benjamín Orrego Larraín, gouverneur de Santiago (Chili)

À propos de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies investit dans 700 villes et 150 pays à travers le monde pour permettre au plus grand nombre de vivre mieux et plus longtemps. L'organisme s'efforce particulièrement de mettre en place des changements pérennes dans cinq domaines fondamentaux : les arts ; l'éducation ; l'environnement ; l'innovation gouvernementale ; et la santé publique. Bloomberg Philanthropies englobe tous les dons de Michael R. Bloomberg, y compris sa fondation philanthropique et ses activités de mécénat d'entreprise et personnel, ainsi que Bloomberg Associates, un cabinet de conseil en philanthropie qui conseille des villes du monde entier. En 2024, Bloomberg Philanthropies a distribué 3,7 milliards de dollars des États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bloomberg.org, inscrivez-vous à notre newsletter ou suivez-nous sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Threads, Facebook et X (en anglais).

À propos de l'Organisation mondiale de la Santé

OEuvrant pour le bien-être de tous les peuples sur la base de fondements scientifiques, l'Organisation mondiale de la Santé dirige et promeut les efforts mondiaux visant à ce que chacun et chacune puisse, sur un pied d'égalité, vivre en bonne santé et en toute sécurité. En tant qu'institution du système des Nations Unies chargée de la santé, elle forme le trait d'union entre les gouvernements, les partenaires et les personnes en première ligne dans plus de 150 pays, en dirigeant la riposte mondiale face aux urgences sanitaires, en prévenant les maladies, en s'attaquant aux causes profondes des problèmes de santé et en élargissant l'accès aux médicaments et aux soins de santé. Sa mission est de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.who.int et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest et YouTube.

À propos de Vital Strategies

Fermement convaincue que chaque personne devrait être protégée par un système de santé publique équitable et efficace, Vital Strategies s'associe à des gouvernements, des communautés et des organisations du monde entier pour réinventer la santé publique, afin que la santé soit assurée partout, sur les lieux de vie comme de travail. Ce faisant, elle permet à des millions de personnes de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vitalstrategies.org ou suivez-nous sur LinkedIn.