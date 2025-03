Afrique Centrale: Le Qatar en RDC, que cherche Doha ?

Le Qatar a des intérêts économiques importants aussi bien au Rwanda qu'en RDC au point d'avoir pu réunir à Doha Félix Tshisekedi et Paul Kagame.

Au Rwanda, le Qatar détient 49% de la compagnie aérienne Rwandair et 60 % du nouveau terminal de l'aéroport en construction à Bugesera, à environ 25 kilomètres de la capitale, Kigali, dont il assurera également la gestion.

Le Qatar investit aussi en République démocratique du Congo. Si la Chine a été le partenaire privilégié à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila (2006-2018), Félix Tshisekedi s'est, lui, plutôt tourné vers de nouveaux partenaires économiques au Moyen-Orient depuis son premier mandat.

En 2021, il a ainsi visité le Qatar, les Emirats arabes unis, la Turquie et l'Egypte. Il y a signé de nombreux accords de coopération. Avec le Qatar, les accords ont porté notamment sur les infrastructures portuaires et aéroportuaires.

"La richesse du Qatar repose largement sur le gaz naturel. Mais le pays veut diversifier son économie et la région des Grands Lacs regorge de minerais stratégiques qui représentent sans doute une chance pour la monarchie. Ils investissent dans les infrastructures. Les projets de modernisation des aéroports et des ports de la RDC, par exemple, ont fait l'objet de protocoles d'accord ces dernières années entre les deux pays, mais aussi avec le Rwanda", explique à la DW, Yvon Muya, maître de conférences à l'Ecole d'études des conflits de l'Université Saint-Paul à Ottawa, au Canada.

Doha et Kinshasa en vol direct

Le Qatar a montré son intérêt pour la modernisation des ports fluviaux de Matadi, Kinshasa et Boma, et pour un partenariat avec la Société commerciale des transports et des ports, la SCTP.

En outre, Qatar Airways a ouvert une ligne directe entre Doha et Kinshasa et le premier vol a eu lieu le 1er juin 2024. Une ligne qui devrait faciliter les échanges commerciaux, culturels et touristiques entre les deux pays.

Qatar Airways s'est également engagé dans un partenariat avec la Régie des voies aériennes du Congo pour la modernisation de trois aéroports : N'djili et Ndolo à Kinshasa, Luano à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.

Guerre d'influence avec les voisins

En revanche, le secteur minier, pilier de l'économie congolaise, semble pour l'instant moins attirer le Qatar. Les Emirats arabes unis sont quant à eux bien présents dans ce domaine.

En réunissant autour d'une même table Félix Tshisekedi et Paul Kagame, le Qatar cherche à renforcer son influence sur la scène internationale. Le pays est déjà médiateur dans le conflit au Proche-Orient, alors qu'un de ses rivaux dans la région du Golfe, l'Arabie saoudite, abrite les discussions sur le conflit en Ukraine.