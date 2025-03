Congo-Brazzaville: Drépanocytose - Les experts plaident pour la construction d'un centre de greffe des cellules souches

Le Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette-Sassou-N'Guesso a tenu, le 19 mars à Brazzaville, la 8e session ordinaire de son comité de direction. Au terme des travaux, les administrateurs ont recommandé au gouvernement et aux partenaires, entre autres, de construire un centre spécialisé dans la greffe des cellules souches hématopoïétiques.

La réunion technique présidée par le secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo, a permis aux membres du comité de direction d'approuver le procès-verbal de la 7e session ; les rapports annuels d'activités 2024. Il s'agit notamment du rapport technique, des comptes administratifs et de gestion ainsi que du budget 2025, adopté à la somme de 1 447 782 000 FCFA. Il est en légère augmentation de 25,47% par rapport à celui de l'exercice précédent.

En vue de contenir la maladie au Congo, les administrateurs ont sollicité du gouvernement la mise en place d'un centre spécialisé dans la greffe des cellules souches hématopoïétiques.

« Une recommandation à l'endroit du gouvernement et des partenaires a été adoptée sur la nécessité d'aménager, d'équiper et de rendre fonctionnelle une unité de stérilisation permettant de réaliser au Congo les greffes des cellules souches hématopoïétiques, greffes de moelle osseuse. Ce moyen thérapeutique innovant devrait permettre d'optimiser la guérison de la drépanocytose et d'améliorer l'espérance de vie des patients atteints de graves maladies du sang », relève le communiqué final.

S'exprimant à cet effet, le directeur général du Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette-Sassou-N'Guesso, le Pr Alexis Elira Dokekias, a réitéré l'intérêt pour le Congo de disposer de ce centre qui permettra, selon lui, de guérir totalement les drépanocytaires.

« Des spécialistes que nous avons formés ici dans notre centre, venant de la Tanzanie et du Sénégal, ont déjà ouvert des centres de greffe dans leurs pays respectifs. Nous savons, par ailleurs, que d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya et l'Afrique du Sud sont en avance dans le domaine. Donc si nous parvenons à créer ce centre, il permettra non seulement de guérir définitivement de la drépanocytose, mais aussi de certains cancers du sang », a-t-il précisé.

Il a, par ailleurs, annoncé des grandes innovations en vue au centre Antoinette-Sassou-N'Guesso. Le Pr Alexis Elira Dokekias a affirmé que l'épouse du chef de l'Etat va bientôt offrir à cet hôpital une unité de dialyse devant permettre aux enfants drépanocytaires souffrant des problèmes de reins de se soigner sur place. Il a annoncé aussi la célébration, en juin prochain, du 20e anniversaire du premier forum mondial sur la drépanocytose, organisé à Brazzaville en 2005.