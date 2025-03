Soudan: Le ministère des Finances dément ce qui a été publié par un media selon laquelle le ministre aurait signé un contrat avec une société égypto-allemande

Port-Soudan — Le ministère des Finances et de la Planification économique confirme ce qui a été publié par l'une des chaînes selon lequel le ministre a signé un contrat avec une société égypto-allemande pour saisir un demi-million de tonnes de déchets de ferraille résultant de véhicules et de machines brûlés appartenant à des citoyens, pour les vendre à la société pour les liquéfier et les vendre comme ferraille.

Le Ministère a déclaré qu'il est nécessairement connu que la nature du travail et de la juridiction du Ministère n'ont aucun rapport ou lien avec la signature d'un tel contrat présumé. Les véhicules des citoyens et les véhicules pillés et incendiés par la milice sont protégés et relèvent de la responsabilité de la sécurité de l'État, de la police et des forces régulières, et même la mise en oeuvre de l'élimination des fonds excédentaires dans le secteur gouvernemental est entreprise par les autorités compétentes et non par le ministère des Finances.

Quant à l'expropriation des terres agricoles et d'investissement, elle ne relève pas de la compétence du Ministère, et accuser le Ministère de la mettre en oeuvre est contraire à la logique et à la réalité. Le Ministère confirme que la déclaration publiée et diffusée sur les réseaux sociaux est totalement fausse et n'a aucune crédibilité, et que la déclaration diffusée est une fabrication contre le Ministre, le Dr. Gabriel Ibrahim.