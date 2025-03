Soudan: Gedaref discute avec l'UNICEF des activités et des programmes mis en oeuvre par l'organisation dans l'État

Gadarif — Le gouverneur de l'État de Gadarif, le Lit-Gen Mohamed Ahmed Hassan a reçu jeudi dans son bureau une délégation de l'UNICEF dirigée par Daniel Bahta, directeur de l'éducation au sein de l'organisation au niveau soudanais, en présence du directeur de l'éducation de l'organisation dans l'État et du directeur général du ministère de l'Éducation et de l'Orientation, M. Al-Fateh Al-Safi Hamza.

La réunion a porté sur les activités et les programmes mis en oeuvre par l'UNICEF à Gedaref, notamment l'entretien et la réhabilitation d'un certain nombre d'écoles de l'État et la distribution de fournitures scolaires à ces écoles, en plus de la subvention scolaire ciblant les élèves et les élèves des écoles primaires et intermédiaires de l'État, qui sont au nombre de 803, à un taux de 3 dollars par élève et d'autres sujets.

Le gouverneur par intérim a salué les efforts continus de l'UNICEF pour soutenir l'éducation dans l'État au cours de la période précédente, soulignant le besoin urgent de l'État d'un soutien continu de l'organisation à l'éducation sous tous ses aspects en raison des circonstances exceptionnelles imposées par la guerre, qui jettent une ombre négative sur tous les secteurs de services de l'État, en particulier l'éducation.

Pour sa part, Daniel a remercié le gouvernement de l'État pour sa coopération fructueuse avec l'organisation et ses grands efforts pour poursuivre le processus éducatif dans les écoles de l'État malgré l'accueil d'un grand nombre de personnes déplacées dans un certain nombre de ses écoles, réitérant la détermination de l'UNICEF à fournir tout ce qui contribue à pousser les programmes éducatifs de l'État vers des horizons plus larges.