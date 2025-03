Bruxelles — La délégation gouvernementale soudanaise en visite en Europe ces jours-ci, dirigée par Mme Salwa Adam Baniya, Commissaire générale à l'Aide Humanitaire soudanaise, et composée du sous-secrétaire du ministère soudanais des Affaires étrangères et de responsables de la Commission d'Aide Humanitaire, s'est réunie hier, mercredi, en présence de l'ambassadeur du Soudan en Belgique et auprès de l'Union Européenne, l'ambassadeur Abdel-Baqi Kabir à la Commission européenne pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire (ECHO), qui représente la branche humanitaire de l'Union européenne.

La réunion était présidée au nom d'ECHO par Mme Andrea Colima, directrice pour l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, et en présence de M. Alex, directeur de l'intervention rapide d'ECHO au Soudan, et de plusieurs responsables administratifs concernés par l'Afrique et le dossier soudanais en particulier.

La Commission européenne pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire (ECHO) a présenté en détail ses activités au Soudan et les projets mis en oeuvre par ses partenaires humanitaires dans le pays. Elle a également fourni un résumé de sa réunion de la semaine dernière sur la situation humanitaire au Soudan, les questions abordées et certains des défis et difficultés auxquels le pays est confronté.

De son côté, la Commissaire générale à l'aide humanitaire a remercié la Commission européenne pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire (ECHO) pour le rôle humanitaire important qu'elle joue au Soudan. Elle a souligné que le gouvernement soudanais est directement responsable de la sécurité et de la protection des travailleurs humanitaires. La Commissaire générale a souligné la nécessité que les budgets alloués aux organisations et agences des Nations Unies pour les projets et programmes soient orientés vers leurs postes de dépenses réels plutôt que vers des dépenses administratives qui ne répondent pas aux aspirations des groupes cibles réels.

La Commission européenne a affirmé sa volonté sincère d'aider le peuple soudanais, et son bureau principal à Bruxelles a exprimé le souhait de se rendre prochainement à Port-Soudan pour évaluer la situation sur le terrain.

Il a été souligné que les procédures menées par la Commission soudanaise d'aide humanitaire, telles que les visas et les permis de circulation, seraient accélérées et facilitées. La Commission européenne pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire (ECHO) s'est engagée à accroître sa réponse à la situation humanitaire au Soudan et a appelé les donateurs à accroître leur soutien au Soudan, en plus de coordonner avec les autorités soudanaises compétentes en matière de statistiques et d'évaluation des besoins par le biais d'enquêtes conjointes et d'échanges d'informations.

Il a été convenu que les réunions se poursuivraient au cours de la période à venir afin de renforcer davantage la coordination et le travail conjoint.