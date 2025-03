Soudan: L'Autorité de régulation des affaires des expatriés soudanais signe un protocole d'accord avec l'OIM

Port-Soudan — L'Autorité de Régulation des Affaires des Expatriés Soudanais (ARAES) a signé un protocole d'accord avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), par lequel elle entend mettre en oeuvre plusieurs projets et services dans les domaines de l'éducation, du transfert de connaissances, de l'apprentissage en ligne et du retour volontaire. L'Ambassadeur Abdel-Rahman Sayed Ahmed, Secrétaire général de l'ARAES a signé au nom de l'Autorité, tandis que l'expert Mohamed Refaat, Directeur de pays et Chef de mission à Khartoum, a signé au nom de l'OIM.

M.Sayed Ahmed a déclaré : « Nous nous réjouissons des perspectives de coopération avec l'organisation, qui auront un impact positif sur les individus et la nation. » Il a souligné que les dossiers entrent dans leur phase de mise en oeuvre et seront traduits en réalité dans les prochaines années, se félicitant de ce partenariat.

De son côté, le directeur national de l'OIM l'expert Mohamed Refaat a confirmé que le Soudan est l'un des pays qui se soucient le plus des questions relatives aux migrants à l'étranger et que le ministère soudanais des Affaires étrangères accorde une priorité aux questions des Soudanais de l'étranger. Il a salué la coopération étroite avec l'ARAES appelant à élargir les domaines de coopération concernant les Soudanais travaillant à l'étranger, à résoudre leurs problèmes, à favoriser le retour volontaire et à créer des opportunités sûres et fiables préservant leurs droits, soulignant la coopération continue avec l'ARAES.