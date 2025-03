Ile Maurice: Un programme pour soutenir les femmes entrepreneurs

L'Economic Development Board (EDB) a lancé le programme de formation «Trade Beyond Borders» lundi dernier, destiné à renforcer les capacités des femmes entrepreneures dans le commerce international. Cette initiative, en partenariat avec le Centre du Commerce International SheTrades et DHL Go Trade, a été inaugurée en présence de Dhaneshwar Damry, «junior minister», et Kate Chamley, haute-commissaire d'Australie à Maurice, entre autres.

Ce programme, d'une durée de quatre mois, propose huit sessions abordant des thématiques telles que la gestion logistique, les réglementations commerciales, le marketing numérique et le développement des affaires. L'objectif est d'aider les femmes entrepreneures à maîtriser les procédures douanières et à répondre aux exigences des marchés mondiaux.

Dans son allocution, Dhaneshwar Damry a précisé que cette formation cible principalement les entreprises dirigées par des femmes, afin de leur fournir les connaissances et compétences nécessaires à leur expansion internationale. Il a également mis en avant l'importance de cette initiative, qui s'inscrit dans la dynamique de la Journée internationale des droits des femmes, axée sur l'égalité et l'autonomisation. Le ministre a rappelé que Maurice occupe la 107e place sur 147 pays dans l'indice mondial de l'écart entre les sexes, soulignant ainsi l'urgence d'intensifier les efforts en faveur de l'égalité et de l'inclusion.

Il a aussi abordé le prochain budget national, qui adoptera une approche de budgétisation basée sur la performance pour relever les défis sociaux et garantir des résultats mesurables. «Le gouvernement reste engagé dans la promotion d'une île plus inclusive et compétitive», a-t-il ajouté.

Concernant la visite d'État du Premier ministre Modi à Maurice, il a salué la signature d'un accord sur la convertibilité des devises pour le commerce, ce qui permettra de réduire les coûts des affaires. Il a également encouragé les entreprises à investir davantage dans l'innovation et la recherche développement. L'EDB révisera sa stratégie afin d'attirer davantage d'investissements directs étrangers, non seulement dans l'immobilier, mais aussi dans des secteurs comme les services financiers, l'économie bleue et l'économie numérique.

Par ailleurs, le Chairman de l'EDB, Sanjay Bhunjun, a rappelé que l'initiative She Trades, lancée en 2024, vise à fournir aux femmes entrepreneures les outils, réseaux et opportunités nécessaires pour réussir dans le commerce mondial. Le SheTrades Mauritius Hub compte actuellement 223 membres , dont 145 entreprises et 78 individus. Il a aussi évoqué l'initiative GoTrade de DHL, qui soutient une croissance économique inclusive et durable, en ligne avec l'Objectif de Développement Durable 8.

Enfin, il a insisté sur le rôle clé de la logistique dans le commerce international, un levier essentiel pour permettre aux entreprises d'accéder aux marchés mondiaux. Il a insisté sur la nécessité pour les entreprises dirigées par des femmes d'acquérir des compétences afin de naviguer efficacement dans les procédures douanières et répondre aux attentes des acheteurs internationaux. Le programme de formation, a-t-il conclu, aidera les entrepreneures à mieux se préparer à l'exportation, à minimiser les risques et à se positionner sur le marché mondial.