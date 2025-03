Afrique: Les attaques d'Al-Shabaab contre des civils innocents soulignent le désespoir du groupe - AUSSOM

Addis Ababa — La mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM) a condamné les attaques odieuses au mortier d'Al-Shabaab contre l'aéroport international Aden Abdulle de Mogadiscio et les quartiers résidentiels avoisinants mercredi.

Dans son communiqué de presse, la mission a déclaré que "ces attaques aveugles contre des civils innocents soulignent le mépris flagrant d'Al-Shabaab pour la vie humaine et mettent en évidence le désespoir du groupe face à la pression incessante des forces de sécurité somaliennes et des partenaires internationaux".

"Nous sommes fermement solidaires du gouvernement et du peuple somaliens dans leur quête d'une paix et d'une sécurité durables", a déclaré Sivuyile Bam, représentant spécial adjoint de la Commission de l'Union africaine et chef par intérim de l'AUSSOM.

"L'AUSSOM présente ses plus sincères condoléances aux familles, aux amis et aux proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le groupe islamiste Al-Shabaab a fait exploser une bombe mardi peu après le passage d'un convoi présidentiel dans la capitale somalienne, Mogadiscio, détruisant un bâtiment et endommageant des voitures, a-t-on appris.