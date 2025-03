Ethiopie: La quête pacifique du pays pour l'accès à la mer est reconnue au niveau international - Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la volonté de l'Éthiopie d'avoir un accès pacifique à la mer est de plus en plus reconnue au niveau international.

Répondant aux questions posées par les députés aujourd'hui, M. Abiy a abordé une série de sujets, notamment les réformes économiques, la politique, la paix et la sécurité, et la diplomatie, entre autres. En ce qui concerne la diplomatie, le Premier ministre a expliqué que l'Éthiopie souhaitait engager un dialogue et des discussions sur l'accès à un port maritime.

La volonté de l'Éthiopie d'avoir un accès pacifique à la mer est de plus en plus reconnue au niveau international, a souligné le premier ministre. Il a fait remarquer que la demande d'accès maritime de l'Éthiopie est justifiée par la communauté internationale et qu'aucun autre pays enclavé ne surpasse l'Éthiopie en taille.

M. Abiy a réaffirmé la possibilité d'un dialogue constructif concernant la mer Rouge et le fleuve Abay, en plaidant pour le principe d'une approche "donnant-donnant" de ces ressources partagées. Il a souligné que l'accès à la mer était une question existentielle pour l'Éthiopie, mais a réaffirmé que le pays avait l'intention de résoudre la question de manière pacifique.

Le désir de l'Éthiopie d'accéder à la mer Rouge n'entraînera pas le pays dans une confrontation avec la Somalie, Djibouti, l'Érythrée et le Kenya. Au contraire, il existe un potentiel important de collaboration et d'avantages mutuels si nous parvenons à une compréhension commune, a expliqué le premier ministre.

Si la question de la mer Rouge n'est pas résolue par le dialogue, a-t-il averti, elle deviendra un fardeau pour les générations futures. Toutefois, il a réaffirmé que l'approche de l'Éthiopie consistait à trouver une solution pacifique par le biais de négociations et d'un dialogue.