TLDR

Les réserves de change de la Zambie ont atteint un niveau record de 4,31 milliards de dollars à la fin de 2024, ce qui équivaut à 4,6 mois de couverture des importations. Cette hausse a été soutenue par des apports de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et du Fonds monétaire international. Malgré cela, le kwacha a poursuivi son déclin, chutant de 0,2 % à 28,83 contre le dollar jeudi - son huitième jour consécutif de pertes et proche de son plus bas niveau historique.

La monnaie est devenue la quatrième plus mauvaise performance de l'Afrique cette année, sous la pression d'une demande croissante de dollars pour payer les importations d'énergie et de nourriture à la suite d'une sécheresse historique. La Zambie, deuxième producteur de cuivre d'Afrique, a vu ses importations d'énergie augmenter fortement en raison d'une faible production hydroélectrique. Plus de 80 % de l'électricité zambienne provient de sources hydroélectriques, mais le niveau des barrages reste extrêmement bas. Le barrage de Kariba dispose actuellement de moins de 10 % de capacité de stockage utilisable.

La Banque de Zambie a récemment relevé le seuil des transactions de change entre les banques et les clients de 1 million à 5 millions de dollars afin de stimuler la liquidité du dollar. Cette mesure a apporté un bref soulagement mais n'a pas réussi à inverser la tendance générale.

Points clés à retenir

Les difficultés monétaires de la Zambie soulignent les limites d'une réserve solide lorsque des problèmes structurels persistent. Malgré des réserves de change record, les déséquilibres fondamentaux - comme la forte dépendance à l'égard des importations de carburant et de nourriture en raison des pénuries d'électricité dues à la sécheresse - continuent de peser sur le kwacha.

La production nationale d'électricité étant limitée et les coûts d'importation augmentant, la demande de dollars devrait rester élevée. À moins que l'approvisionnement en énergie ne s'améliore ou que les recettes d'exportation n'augmentent de manière significative, la pression sur la monnaie pourrait persister, posant un défi aux décideurs politiques qui tentent de stabiliser l'économie.