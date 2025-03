Ile Maurice: Ajourné sur une interprétation légale

Rye Joorawon contestait ses suspensions infligées sur Spy Master et In With A Chance, respectivement de 14 journées et six journées. L'appel, du moins cette première partie, s'est résumé à un duel entre les avocats des deux parties. Me Noor Hossenee et Me Yvan Jean Louis se sont opposés sur l'interprétation de la réglementation 11.4 en vertu de la procédure d'appel, ce jeudi.

Le règlement stipule qu'un appelant à quatre jours pour « fill the grounds of appeal » après avoir reçu la transcription de l'enquête initiale. À noter que les deux enquêtes, à savoir celles de Spy Master et In With A Chance, ont été consolidées.

Me Yvan Jean Louis, qui représentait les intérêts de la Horse Racing Division (HRD), estime que les deux appels de Rye Joorawon devraient être rejetés pour non-respect des conditions de la réglementation 11.4, c'est-à-dire l'obligation de remplir les « grounds of appeal » dans un délai de quatre jours après réception de la transcription des deux enquêtes. Chose que Rye Joorawon n'a pas faite.

De son côté, Me Noor Hossenee a fait valoir que la HRD n'avait pas informé son client de la remise du document. Rye Joorawon a bien reçu les transcriptions par e-mail, l'une le 6 août et l'autre le 29 août, mais selon lui, la HRD « aurait pu l'appeler pour l'en informer ». Il a également précisé qu'il ne consulte pas souvent sa boîte mail, ajoutant que le métier de jockey n'est pas un métier de bureau.

Me Noor Hossenee estime que le libellé de cette réglementation ne peut être appliqué de manière trop rigide. « Teknikalite pa kapav anpes enn jockey sibvenir so bizin ek bizin so fami. » Pour lui, ce comité n'est pas une cour de justice où les termes du règlement doivent être suivis de manière « mandatory » (obligatoire).

Me Yvan Jean Louis a rétorqué que la HRD était en contact avec l'avocat de Rye Joorawon et que celui-ci avait également reçu le mail en question.

La présidente du comité d'appel, Shadmeenee Mootien, a suspendu la séance dans l'attente d'une décision ultérieure. Celle-ci permettra de déterminer si l'appel de Rye Joorawon pourra franchir cette étape et aborder la question de son éventuelle innocence.