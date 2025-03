Ile Maurice: De nouvelles machines déployées dans les mois à venir

Où en sont les commandes des équipements pour la gestion des déchets à Mare-Chicose, un site d'enfouissement saturé, après les critiques concernant le manque de matériel ? Nous avons sollicité Sotravic le 14 mars à ce sujet. Dans un communiqué émis lundi, l'entreprise apporte des précisions sur l'arrivée et la mise en service des nouveaux équipements. Ces derniers font partie du programme de modernisation entrepris après la création du joint venture Sotravic/Strata, lancé en juillet 2024, pour assurer la gestion et l'exploitation du site d'enfouissement pour les dix prochaines années.

Un programme de «modernisation, avec l'acquisition de nouveaux équipements, a été mis en place pour optimiser l'efficacité et la durabilité des opérations» Parmi ces équipements, l'on compte un compacteur de déchets BOMAG BC, conçu en Allemagne, qui a nécessité des investissements d'environ Rs 39 millions. Il est arrivé à Maurice le 4 mars et a été dédouané le 6 mars. Après les premières opérations de réassemblage et d'inspection, la machine a été acheminée sous escorte et déposée par grue sur le site d'enfouissement de Mare-Chicose le 13 mars.

«Il a ainsi rejoint un vaste parc d'équipements dont le renouvellement est en cours avec des arrivées récentes de matériel d'excavation et de tracteurs routiers de 30 tonnes pour renforcer les capacités du site d'enfouissement. Les dernières étapes de mise en service ont actuellement lieu et la machine devrait donner ses premiers tours de roues sur site entre le mardi 18 et le jeudi 20 mars.»

La phase de mise en service durera deux semaines, durant lesquelles des tests et ajustements seront effectués pour intégrer le compacteur aux opérations existantes, dans le but d'«améliorer la compaction des déchets, réduire les impacts environnementaux et optimiser les coûts d'exploitation». Ce compacteur de dernière génération, grâce à «une technologie avancée», permet de réduire significativement le volume des déchets, assurant une utilisation optimale de l'espace disponible. «Son articulation oscillante et ses roues à disques polygonaux équipées de dents de compression» permettent «une compaction homogène et stable, même dans les conditions les plus exigeantes», est-il souligné. Sa capacité de traitement dépasse les 2 500 tonnes par jour.

Autres équipements

Jean-Marie Puran, General Manager, Sotravic Limitée, explique que «dès l'obtention du contrat à long terme pour Mare-Chicose, nous avons lancé le processus d'acquisition d'équipements qui permettront de rendre ce site plus efficace et moderne.» D'ajouter que «ce compacteur n'est qu'un élément d'une série de nouvelles machines qui continueront d'arriver dans les mois à venir. Il est important de noter que ces équipements sont conçus à des spécifications très strictes pour répondre aux spécificités de notre site, avec un délai de fabrication et de livraison de plusieurs mois, comme c'est le cas pour tout équipement industriel majeur, en particulier ceux destinés à des environnements exigeants comme un site d'enfouissement».

Cette acquisition fait donc partie d'un ensemble d'investissements, incluant notamment la livraison de nouveaux excavateurs prévue pour la fin avril 2025.