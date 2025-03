Ile Maurice: Accusé d'avoir escroqué 38 personnes, Dewduth Badal retrouve la liberté

Dewduth Badal, alias Manoj, promoteur du projet immobilier Dream Valley, a été arrêté, hier matin, par la Financial Crimes Commission (FCC). Selon la FCC, il est accusé d'avoir escroqué 38 personnes et de s'être approprié une somme totale de Rs 55 millions. Il a comparu devant le tribunal de Curepipe sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent en vertu des sections 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Comme les officiers de la FCC n'ont pas objecté à sa remise en liberté, il a payé deux cautions de Rs 100 000 et une reconnaissance de dette de Rs 500 000.

La FCC avait lancé une enquête sur Dewduth Badal en 2020 à la suite d'une plainte anonyme. L'enquête a été transférée à la FCC et a permis de retracer les paiements effectués par 38 investisseurs dans le cadre du projet Dream Valley à travers un money trail. Dewduth Badal avait constitué Dream Valley en tant que société civile, le 22 juin 2016, un partenariat avec lui comme gérant. Le projet consistait en la construction de 57 appartements sur un terrain de 2 173,75 m² situé à CarreauLaliane, Vacoas. Il avait retenu les services d'un agent pour promouvoir et trouver des clients, publiant des annonces dans la presse et sur Facebook. Il avait promis que les appartements seraient livrés à la fin de décembre 2016. Au total, 38 investisseurs ont accepté d'acheter ces appartements et ont effectué des paiements partiels.

Le Construction Industry Development Board a confirmé que Dewduth Badal n'est pas enregistré en tant qu'un contracteur en construction. De plus, la municipalité de Vacoas-Phoenix a indiqué que la société Dream Valley, représentée par Dewduth Badal, avait obtenu un permis de construire pour un complexe résidentiel (G+6 étages) à Mon-Désir, Vacoas, le 17 octobre 2017.

Le notaire public de Dewduth Badal a déclaré que de 2016 à janvier 2018, elle avait collecté un total de Rs 34 577 100 auprès de 26 clients. Sur cette somme, Rs 31 671 225 ont été versées à Dewduth Badal et à ses préposés, selon les instructions de ce dernier. De plus, 21 victimes ont confirmé avoir payé Rs 20 915 000, directement à Dewduth Badal ou à travers le notaire. En 2020, un autre notaire public a également collecté Rs 2 440 000, dont Rs 2 415 000 ont été transférées à Dewduth Badal ou à ses préposés.

Les travaux de construction, qui avaient débuté en 2016, ont été suspendus en 2018. Une évaluation des progrès de la construction a révélé que seulement Rs 18 200 000 ont été utilisées, tandis que le reste de l'argent a été détourné.