Ile Maurice: Kimberley Le Court-Pienaar 9e dans le même temps qu'Elisa Balsamo

14e sur le Strade Bianche et maintenant 9e sur le Trofeo Alfredo Binda. Kimberley Le Court-Pienaar progresse de course en course en ce début de saison sur le Women World Tour (WWT). La championne de Maurice a terminé dans le même temps que l'Italienne Elisa Balsamo qui a réglé ses adversaires lors du sprint final au terme des 152 kilomètres de course (4h00:19).

Un peu plus d'une semaine seulement après le Strade Bianche, les meilleures puncheuses du peloton se sont de nouveau affrontées en terre italienne, pour le Trofeo Alfredo Binda. Avec 152 kilomètres et plus de 2400 mètres de dénivelé, du spectacle était attendu en Lombardie !

Le début de course a été calme, et elle commencera à s'animer à un peu moins de 100 kilomètres de l'arrivée. Des attaques fusent au sein du peloton, et vont mener à la formation d'un groupe conséquent d'une dizaine d'unités à l'avant. De Femke Gerritse (SD Worx-Protime) à Katrine Aalrud (Uno-X Mobility) en passant par Fem Van Empel (Visma Lease a Bike), Lizzie Deignan (Lidl-trek), Neve Bradbury (Canyon//SRAM) ou Nina Buijsman (FDJ-Suez), des coureuses solides évoluant dans des formations de premier plan sont présentes. Naturellement, le peloton ne va pas laisser une grande marge de manoeuvre à ce groupe conséquent en nombre et en qualité, avant de recoller à une trentaine de bornes de la ligne.

Plusieurs tentatives vont suivre et puis, dans la dernière difficulté du jour, Elisa Longo Borghini accélère de nouveau dans les pourcentages avant d'être relayée par Demi Vollering. L'effort des deux coureuses entraîne la formation d'un nouveau petit groupe de six, ensuite réduit à quatre. Mais le peloton va finalement réussir à recoller dans le dernier kilomètre. Un sprint a donc décidé de l'issue de l'épreuve. Restée au chaud toute la journée, Elisa Balsamo a surgi au moment opportun pour régler tout le monde, et décrocher sa troisième victoire sur l'épreuve dont la deuxième de suite.

Dans le final, Kimberley Le Court-Pienaar a fait montre de son style de course offensif en étant impliquée dans les attaques. Malheureusement ses tentatives, n'ont pas porté leurs fruits. La Mauricienne a sprinté vers une belle 9e place, tout de même. « Je suis vraiment fière de ma course. Cela m'a vraiment remonté le moral. Je doute parfois de moi, alors prouver que je suis sur la bonne voie signifie beaucoup pour moi. En tant qu'équipe, nous avons dû courir après avoir raté l'échappée, mais mes coéquipières ont fait un travail incroyable pour me ramener. Leur confiance en moi pour performer signifie vraiment beaucoup pour moi. J'étais avec les meilleures coureuses dans deux attaques décisives, mais en l'absence de coopération dans le groupe de tête, nous avons été rattrapées. A 2 km de l'arrivée, j'ai un peu reculé pour me repositionner pour le sprint, ce qui a finalement abouti à un top 10. Ce n'est pas un podium, mais c'est un grand pas dans la bonne direction. Les jambes sont bonnes et je suis motivée pour la suite », a-t-elle déclaré. Notre compatriote enchaîne ce samedi, 22 mars, avec Milan-Sanremo Donne. 156 km seront à parcourir entre Gênes et Sanremo.