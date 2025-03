Afrique: L'ambassadeur du Soudan au Sénégal sur « A2 Francaise » à Dakar - L'armée avance et la paix arrive

Dakar — L'ambassadeur Abdulghani Al-Naeem a rencontré le directeur du bureau Afrique de la chaîne française 'A2' à Dakar, Nicolas Bertrand, au siège de l'ambassade, le mardi 19 mars 2025.

La réunion a porté sur la couverture par France 2 de la situation au Soudan, documentant les crimes commis par les milices terroristes contre le peuple soudanais, et les développements positifs apportés par les avancées des forces armées et de leurs forces d'appui qui ont conduit à la reprise des services et au retour continu des citoyens dans leurs foyers d'où ils ont été déplacés en raison des attaques des milices terroristes.

L'ambassadeur a expliqué la feuille de route annoncée par le président du Conseil de Souverain de Transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan, concernant la période de transition, les efforts du gouvernement soudanais pour protéger les civils et fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par la guerre, et le plan du gouvernement pour reconstruire ce qui a été détruit par la guerre.

L'ambassadeur Abdulghani a également salué la volonté de 'France 2', à travers son bureau de Dakar, de diffuser et d'informer l'opinion publique africaine et internationale des faits liés aux événements actuels en Afrique, notamment l'agression brutale contre le Soudan.

L'ambassadeur a salué le travail documentaire de la chaîne sur les antiquités, les pyramides de Méroé et le marché aux bestiaux de Mowailih, dans le but de promouvoir le tourisme avant le déclenchement de la guerre.

De son côté, le directeur du bureau de la chaîne française, le journaliste Bertrand, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à l'ambassadeur pour cette rencontre et a exprimé le désir de l'ambassade de coopérer et de se coordonner avec la télévision française pour transmettre la réalité de la situation au Soudan, espérant que la chaîne aura l'occasion de se rendre au Soudan dans les plus brefs délais.