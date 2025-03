Soudan: L'Armée Soudanaise annonce officiellement le contrôle du Palais Présidentiel

Khartoum — Les Forces Armées Soudanaises (FAS) ont officiellement annoncé qu'elles ont pris le contrôle de tous les bâtiments du Palais Présidentiel dans le centre de Khartoum.

Un communiqué officiel lu par le brigadier Nabil Abdallah, porte-parole officiel de FAS a indiqué que l'armée avait pris le contrôle total du palais présidentiel et des bâtiments environnants, après avoir pu entrer par la porte est.

Le communiqué ajoute : «Dans une épopée héroïque et immortelle, nos forces ont couronné leurs succès aujourd'hui sur le front de Khartoum, où elles ont pu écraser les derniers éléments de la milice terroriste Al-Dagalo dans les zones du centre de Khartoum, du Marché Arabe, du Palais Républicain (symbole de la souveraineté et de la dignité de la nation soudanaise) et des ministères. Nos forces, grâce à Dieu et à Sa grâce, ont entièrement détruit le personnel et le matériel de l'ennemi et saisi de grandes quantités de son équipement et de ses armes dans les zones susmentionnées. »

Il a poursuivi : « Nous dédions ces victoires à notre peuple inébranlable et nous affirmons nos progrès continus sur tous les fronts de combat jusqu'à ce que la victoire soit complète en nettoyant chaque centimètre de notre pays de la saleté de la milice et de ses partisans. »