Soudan: Agar et le président rwandais discutent des relations bilatérales et des développements au Soudan et dans la région

Kigali — Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, le commandant Malik Agar a rencontré jeudi le président rwandais Paul Kagamé, en présence de l'ambassadeur du Soudan au Rwanda, l'ambassadeur Khaled Musa, et du directeur du département des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, Al-Siddiq Elias, et du côté rwandais, du ministre d'État aux Affaires étrangères et du directeur des renseignements rwandais.

La réunion a porté sur les relations bilatérales et leur évolution. Il a été convenu d'activer des mécanismes de coopération conjoints afin de servir les intérêts communs des deux pays et de leurs peuples.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a fourni une explication sur les développements de la situation dans le pays.

Il a déclaré que le Soudan possède des preuves concluantes d'une intervention régionale négative soutenant la rébellion militairement et logistiquement, aux côtés de certains pays voisins qui ont ouvert leurs territoires aux milices rebelles pour attaquer le Soudan. Il a souligné les victoires majeures remportées par l'armée soudanaise, qui mèneront à la libération de tout le territoire soudanais de la rébellion dans un avenir proche.

L'ambassadeur du Soudan au Rwanda, Khaled Musa, a expliqué dans un communiqué de presse que le vice-président du Conseil de souveraineté a souligné, lors de la réunion, le rôle négatif du Kenya dans l'accueil de la rébellion et le soutien à la formation d'un gouvernement parallèle.

L'ambassadeur du Soudan à Kigali a déclaré que le commandant Aqar a renouvelé l'ouverture du Soudan à toutes les solutions qui répondent au désir du Soudan et de son peuple de parvenir à la paix et à la stabilité, notant que les solutions africaines ne seront pas efficaces à la lumière de l'absence du Soudan de l'Union africaine et de ses institutions affiliées.

Pour sa part, le président rwandais Paul Kagamé a exprimé la pleine compréhension de son pays à l'égard de la position soudanaise et son soutien au gouvernement et au peuple soudanais dans l'instauration et le maintien de la paix. Il a indiqué que le gouvernement rwandais s'efforcerait, par la coordination et la coopération avec tous les pays et organisations concernés, d'instaurer la stabilité dans le pays.