Tchad: Le président Mahamat Idriss Déby nomme son frère comme secrétaire particulier

Nouvelles nominations autour du président tchadien. Par un décret publié mercredi 19 mars, Mahamat Idriss Déby a nommé son petit frère, Daoussa Idriss Deby Itno, Ministre Secrétaire particulier du président de la République, en remplacement d'Ahmed Kogri, écarté sans nouvelle affectation pour le moment.

Qui est Daoussa Idriss Deby Itno et pourquoi ce changement d'équipe ? Décrit par son entourage comme un homme « discret, calme, posé et efficace », il devient désormais un passage obligé pour accéder au chef de l'État. Jusqu'ici adjoint d'Ahmed Kogri au secrétariat particulier de la présidence, il avait déjà pris en charge plusieurs dossiers à la place de son prédécesseur, selon des sources internes. Ahmed Kogri, en poste depuis février 2024, était « arrivé en bout de course » selon certains proches et critiqué pour sa proximité avec la France.

Avec cette nomination, Daoussa Idriss Deby Itno accède également au rang de ministre, après avoir occupé plusieurs postes. Âgé d'une trentaine d'années, il avait déjà été promu général à l'arrivée au pouvoir de son frère Mahamat Idriss Déby.

Trois hommes forts

Selon des chercheurs tchadiens, par cette nomination, « l'entourage du président se resserre dans un cercle familial et amical de confiance », les deux frères étant proches depuis l'enfance. Trois hommes forts entourent désormais le président : son ami Ismaël Souleymane Lony, directeur général de l'Agence Nationale de Sécurité de l'État, qui a, lui aussi, été élevé au rang de ministre mercredi soir ; son frère cadet, Abdelkerim Idriss Deby, conseiller aux Affaires africaines et internationales de la présidence ; et Daoussa Idriss Deby Itno, au secrétariat du président.

Pour l'opposant Avocksouma Djona Atchénémou, président du Parti Les Démocrates, ce schéma s'inscrit dans une continuité politique. Depuis plus de 30 ans, dit-il, le « Tchad est dans un système dynastique » où « les décrets et les arrêtés servent à nommer des membres de la famille au pouvoir. Deby père lui aussi privilégiait la famille. »