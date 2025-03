Congo-Kinshasa: Guerre au pays - Dieumerci Dimonekene appelle à l'adhésion des jeunes dans l'armée

L'enrôlement des jeunes dans l'armée et leur intégration dans un gouvernement d'union nationale dans ce contexte de guerre, c'est le narratif de Dieumerci Dimonekene, un jeune leader politique de la Tshangu qui a fourbi ses armes dans la diaspora.

La République démocratique du Congo (RDC) connaît une crise aiguë dans sa partie Est avec l'occupation rwandaise sous couvert de ses supplétifs de l'AFC/M23. Plusieurs leaders politiques sont debout, appelant les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée afin d'être formés dans le but de défendre l'intégrité nationale dangereusement menacée.

D'autres voix s'élèvent de plus en plus pour la formation d'un gouvernement d'union nationale adapté au contexte actuel de la guerre. En soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dieumerci Dimonekene Nzuzi fait sien ce narratif, encourageant les jeunes à adhérer massivement au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo dans le but de défendre l'intégrité territoriale du pays.

Ce jeune leader politique engagé de la diaspora séjourne depuis quelques mois à Kinshasa pour soutenir ses idées politiques, surtout l'incorporation des jeunes dans les institutions du pays. « Jeunes, nous saluons la volonté manifeste du chef de l'Etat d'unir les Congolais contre l'agression rwandaise et de renforcer l'unité nationale. Prêts à répondre à cet appel, nous nous engageons pour le bien de notre population.

Et nous pensons que le renouvellement de la classe politique passe par un gouvernement d'union nationale solide, misant sur un ancrage populaire fort », déclare Dieumerci Dimonekene, leader de la jeunesse de Tshangu, dans la partie Est de la ville province de Kinshasa.

Et de souligner : « Ce sont des jeunes qui se battent et versent leur sang dans l'Est dans cette guerre qui nous est imposée injustement par le Rwanda via ses supplétifs du M23. Les jeunes ont besoin de se mettre debout, de se battre en faveur du pays, de faire partie des sphères de prise de décisions, et ainsi apporter leur ferveur. Plusieurs jeunes font partie des corps militaires dans beaucoup d'autres pays en Europe, aux Etats-Unis, etc., et ils peuvent bien être mis à contribution pour le pays ».

Aussi suggère-t-il vivement la constitution d'un gouvernement d'union nationale, composé des leaders à l'état d'esprit combatif comme Jean-Pierre Bemba, Willy Mishiki, Bitakwira, Gabriel Mokia, Jean-Pierre Lihau, Constant Mutamba, associés à des jeunes dynamiques. Ce gouvernement devra oeuvrer à mettre fin à la guerre et poursuivre le développement du pays en améliorant les conditions de vie de la population.

Parcours politique

C'est depuis 2001 que Dieumerci Dimonekene est actif dans le domaine politique, surtout en France où il est chef d'entreprise et dirige un cabinet conseil. Il a été président des jeunes de l'association La citoyenneté en France, membre actif de l'équipe dirigeante de l'UMP, parti politique français de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, membre du Parti radical de Jean Louis Borloo.

En 2017, il a été membre actif de la 3e circonscription Sud Seine-et-Marne de l'UDI de Valérie Pécresse en France. Mais en 2019, il a effectué un retour en RDC pour soutenir le chef de l'Etat Félix Tshisekedi qui venait de remporter la presidentielle de 2018, avant dêtre, en 2020, dans la peau de directeur de campagne électorale de l'ancien ministre des Outre-mer, Yves Jégo, en France. En 2022, il a mené une mission diplomatique en France auprès d'Emmanuel Macron pour dénoncer l'agression rwandaise en RDC.

Président de l'association à but non lucratif Don de la maman congolaise à Tshangu dont il est natif, Dieumerci Dimonekene s'est présenté aux législatives nationales de 2023. Candidat malheureux, il est actuellement président interfédéral de l'Union nationale des nationalistes pour la ville province de Kinshasa. Malgré son engagement politique et son influence, il n'a pas encore été positionné dans la mouvance présidentielle en RDC et continue malgré tout son combat pour la jeunesse du pays.