Afrique: Leadership féminin - Francine Ntoumi dans le top 50 des femmes les plus influentes du continent en 2025

Francine Ntoumi incarne respect, admiration et considération. Coach inspirante, elle aide à déconstruire les croyances militantes et les barrières imaginaires. Passionnée par le changement, son engagement pour le bien-être sanitaire commun lui a valu une place dans le top 50 des femmes africaines les plus influentes, selon Forbes Afrique, dans son numéro du 2 mars 2025.

Le parcours de Francine Ntoumi illustre l'importance du rôle des femmes africaines dans l'innovation et la manière dont l'éducation et la recherche scientifique peuvent transformer des vies. Dans un milieu scientifique essentiellement masculin et médico-clinicien, la professeure au parcours atypique s'efforce de transmettre son expérience à la jeunesse africaine. C'est ainsi qu'elle a créé le projet "Femmes et sciences", incitant les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques et à y faire carrière.

Elle encourage les femmes à surmonter les obstacles. « Osez, femmes, poursuivez vos passions malgré les obstacles. La route peut être semée d'embûches, mais chaque défi renforce votre résilience. En vous réside une magie capable de transformer votre vie et celle des autres. Ne laissez jamais les difficultés vous freiner ; elles sont des occasions de grandir et de briller », écrit-elle sur sa page.

Présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale qu'elle a fondée en 2008, Francine Ntoumi est une experte reconnue dans son domaine. Première femme noire à diriger le secrétariat de l'Initiative multilatérale sur le paludisme à Dar es Salaam, en Tanzanie, ses travaux sur le paludisme, la tuberculose, le VIH/sida et d'autres maladies infectieuses contribuent à l'avancement de la science et à l'amélioration des systèmes de santé.

Lors de la deuxième édition du Paris Saclay Summit en février dernier, elle a réaffirmé son engagement pour la science, appelant les dirigeants africains à tenir leurs engagements. « Il est crucial que les pays africains allouent 2 % de leur PIB à la science. L'Agence africaine du médicament a besoin de subventions pour être opérationnelle. Nous avons besoin que les produits pharmaceutiques, les vaccins et tests de diagnostic soient fabriqués sur le continent pour réduire leurs coûts », a-t-elle plaidé.

Titulaire de nombreux diplômes et distinctions, dont un doctorat en biologie de l'Université Pierre et Marie Curie, Francine Ntoumi a fait de la recherche scientifique son cheval de bataille. Membre de comités scientifiques internationaux tels que le Health scientific advisory committee de la Fondation Bill et Melinda Gates, elle est également vice-présidente de l'Académie africaine des sciences pour l'Afrique centrale, cheffe de laboratoire et professeure associée à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen, en Allemagne. En tant qu'enseignante-chercheuse à l'Université Marien-Ngouabi, elle a également travaillé au Gabon et aux Pays-Bas.