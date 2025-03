Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « La planète inconnue » de Benoît Moundélé-Ngollo

Publié aux éditions Okiera à Brazzaville, le vingt-cinquième livre de l'écrivain congolais Benoît Moundélé-Ngollo est un recueil de textes fictionnels et philosophiques qui marquent la constance du style atypique de cet auteur.

De style anticonformiste et déroutant, Benoît Moundélé-Ngollo ne cesse de surprendre les amateurs de la littérature congolaise par ses feintes littéraires. Dans une forme d'onirisme, il entraîne ses lecteurs dans un monde invraisemblable, une planète inconnue, autre que la terre. Et pourtant les habitants de sa planète imaginaire semblent pareils aux terriens par leurs moeurs.

Contrairement au rêve de Martin Luther King d'une société meilleure, plus fraternelle et vivable, l'écrivain ici se retrouve comme dans un songe, dans un pays où les citoyens draînent les travers courants dans la plupart des pays de la planète terre. Avec les mêmes formes d'institutions et de dérives. Comme quoi, ce qu'on déplore ici-bas se perpétuera sous d'autres cieux si les terriens que nous sommes ne prenons pas conscience. La vie ne serait pas mieux si l'on changeait simplement de planète, sans rectifier les comportements, les mentalités et les habitudes?

Aussi Benoît Moundélé-Ngollo présente-t-il des aphorismes pour encourager les bonnes moeurs partout. Il écrit notamment aux pages 50 et 51, « Celui qui étudie et pratique les enseignements de Confucius peut devenir un sage. (...) Le chemin qui conduit vers la sortie d'une crise, passe souvent, sinon toujours, par l'autocritique et la remise en cause de ses propres certitudes, ainsi que la prise en compte des motivations et intérêts des autres ».

Par ailleurs, il reprend une prière du cardinal Merry Del Val, de la même manière que Jean de la Fontaine s'était approprié les fables de l'écrivain égyptien antique Esope. Ce texte édifie densement sur l'humilité et le désintéressement, avec une forte résonance chrétienne.

L'auteur de « Sauces piquantes servies chaudes », de « A bâtons rompus » et bien d'autres ouvrages continue de fasciner son lectorat par ses innovations littéraires et son originalité.