Congo-Brazzaville: Gastronomie - Madzou-Moukassa place la jeunesse au coeur de sa formation

La jeunesse occupe une place importante dans l'activité de Madzou-Moukassa, chef cuisinier et entrepreneur visionnaire. Il a consacré sa carrière à la promotion de la gastronomie congolaise et à l'accompagnement des jeunes talents dans le secteur culinaire.

Président directeur général et fondateur de 2M Services, un centre de formation spécialisé dans les métiers de la cuisine, pâtisserie, restauration et décoration événementiel, chef Madzou-Moukassa s'est engagé à former des jeunes professionnels, les aider à s'insérer dans le monde du travail, et à promouvoir l'auto emploi en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat et l'innovation.

Depuis l'ouverture de son établissement, il brûle d'envie de transmettre son savoir-faire et d'accompagner des jeunes talents à travers des transformations adaptées aux résultats du marché.

Toujours dans le même élan et à travers le centre de formation en gastronomie qu'il dirige, Madzou-Moukassa envisage aussi d'introduire des modules complémentaires en intelligence émotionnelle, fixation d'objectifs, prise de parole en public, intelligence financière, entrepreneuriat, et gestion de projet afin de préparer les étudiants à réussir dans un environnement professionnel exigeant.

Ce jeune talentueux dans l'art culinaire voit plus loin que le bout de son nez. Il ne se contente pas seulement d'enseigner un métier, mais surtout de transmettre une vision. Selon lui, sa vision est celle d'une jeunesse congolaise capable de s'émanciper par le travail et l'innovation culinaire. Un engagement qui se reflète dans sa volonté de promouvoir les métiers de bouche en tant que véritable levier de développement économique et de réduction du chômage.

« J'ai à coeur de valoriser la culture congolaise à travers la cuisine et de démontrer qu'il est possible de réussir dans l'entrepreneuriat en s'appuyant sur des compétences acquises dans des domaines souvent dévalorisés », a affirmé chef Madzou-Moukassa.

Outre son engagement pour l'innovation, sa passion pour la gastronomie de son pays et son leadership inspirant, il est sans conteste un acteur incontournable de la transformation du secteur culinaire en Afrique centrale.

Notons que l'oeuvre culinaire de Madzou-Moukassa est reconnue aux niveaux national et international. A son actif, plusieurs distinctions honorifiques parmi lesquelles Chevalier dans l'Ordre du mérite de la nation, soit une médaille de bronze en 2022 ; Main d'or et Push d'or lors du championnat mondial de la cuisine à Saint-Pétersbourg, en Russie, en mars 2024. Pour finir, il a récemment été décoré Cordon bleu lors du festival Waffest au Ghana et plusieurs autres médailles tant au Congo qu'à l'extérieur.