Congo-Brazzaville: 8e édition du Fitaas - Un grand moment d'expression de la culture congolaise

La huitième édition du Festival international du théâtre et autres arts de la scène (Fitaas) s'ouvrira à Brazzaville, le 25 mars, avant de se poursuivre à Dolisie et de se conclure à Pointe-Noire.

L'événement réunira des troupes de théâtre, de percussion, de slam, de stand-up et de master class. Depuis sa première édition, il est un moment d'expression de la culture congolaise à travers les diverses activités qui y sont organisées. Le thème de cette édition, « Femmes et hommes : égalité et équilibre », sera abordé lors d'une table ronde.

En effet, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du théâtre, cette 8e édition du Fitaas prévoit une série d'activités pour rendre les différents spectacles encore plus vivants. Il y aura du théâtre, de la musique, des contes, des sessions de slam ainsi que des performances d'humoristes et de stand-up.

En plus des moments festifs, une table ronde autour du thème de cette année sera organisée, tout comme une masterclass d'écriture dramatique portant sur la manière d'écrire une pièce de théâtre.

Des visites touristiques sont également prévues à Brazzaville, notamment au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, aux Cataractes du Djoué et à la Corniche. À Pointe-Noire, les participants pourront découvrir la Côte sauvage, la Pointe indienne et les gorges de Diosso.

Organisé par le Centre de la République du Congo de l'Institut international du théâtre et dirigé par Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah, ce festival mettra en lumière plusieurs troupes venues de Brazzaville et de Pointe-Noire.

Parmi les participants, on retrouvera des troupes de danse et de percussion telles que Tam-Tam de Pointe-Noire, la Compagnie Autopsie théâtre, les troupes théâtrales de CBE Makélékélé, de Kinsoundi, de CBE de Loandjili, de Mvoumvou, ainsi que des expositions, des présentations et des dédicaces de livres. La musique chrétienne sera également représentée, avec la participation des chantres de l'Éternel.

« Pour cette édition, étant donné que nous n'avons reçu aucune subvention des pouvoirs publics ni des mécènes, nous travaillons avec nos propres fonds qui sont limités. C'est pourquoi, en collaboration avec les troupes participantes, il n'y aura pas de cachet pour les artistes », a précisé Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah, président du festival.

Il a ajouté : « Nous avons proposé un format dans lequel les troupes vont vendre des billets, et pour couvrir leurs frais, elles récupéreront 50 % de la vente. Les 50 % restants reviendront à l'organisation. Nous lançons donc un appel vibrant aux mécènes et aux pouvoirs publics, car la culture est l'âme d'un peuple. »

En outre, la huitième édition ne déroge pas à la tradition des précédentes. Le comité d'organisation reste fidèle à sa ligne directrice et vise à maintenir l'ADN du festival. La particularité de cette édition réside dans le fait qu'elle se tiendra à Brazzaville et à Pointe-Noire, avec l'ajout de Dolisie, la capitale de l'or vert.

« Pour les prochaines éditions, nous aimerions également organiser des événements à Oyo, Ouesso, Owando, Kinkala, Madingou, Madingo-Kayes, et partout ailleurs sur le territoire national », a conclu le président du festival.

Enfin, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah appelle les Congolais à se mobiliser davantage pour assister aux spectacles et soutenir cet événement culturel majeur.